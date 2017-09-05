﻿鎌倉‧江之島 近郊小旅行

不少港人每年都會去東京市區購物，其實東京近郊尚有不少集美食、玩樂及觀光於一身的好去處，如距離東京鬧市僅約一小時車程的江之島（Enoshima）及鎌倉（Kamakura），前者向以優美海灘及熱鬧坂道見稱，後者則透過傳統古風配上滿街的個性小店成為焦點，同屬東京近郊小旅行的理想目的地！



文、圖：韋利 鳴謝：KKday



仲夏海水浴場



位於神奈川縣、相模灣畔的江之島，一直是我鍾情的遊日好去處。這個湘南地區的小島嶼，不但是日本知名的度假勝地，更稱得上是東京近郊其中一個後花園，特別是遇上天氣好的日子，當地本已迷人的海岸風情，更會變得加倍精采，在此驅車沿着濱海公路前行，賞着清朗晴空及湛藍海水，閒逸的度假心情便會油然而生。



遊人登臨島上，往海邊方向走，除可找到不少售賣海鮮美食的食肆，也可來到海濱的公園，在此遠眺彼岸跟東京都距離最近的海灘，不過若想深入領略水色魅力，便得親身走到這個退潮時會與江之島連接、有東洋邁阿密美譽的廣闊海灘一遊。



走過江之島弁天橋，不遠處便是東浜海水浴場所在地，這裏景色優美之餘，設施更是齊全，只見海灘上盡是正在享受各式水上活動的年輕弄潮兒，當中不論是三五成群在大海中逐浪、暢泳的，還是寫意地享受日光浴的，均能完全投入度假心情，教我這個旁觀者也能沾得一身青春氣息呢！值得一提是除卻海水浴場遊人眾多，當地另一地道景點同樣人氣十足，那便是因成為《男兒當入樽》場景而大受歡迎的江之島電鐵鎌倉高校前站，不少動漫迷更在此扮演該漫畫主角櫻木花道及晴子拍照留念呢！



古樸濃情參道



除有人氣海灘，江之島一帶其實還有不少特色遊趣，離開海邊朝山上走，便可發現當地古雅悠閒的一面。我們由青銅鳥居一直沿坂道上行，便能感受到濃濃的古樸氣息，只見這條通往江島神社的參道上，除找到古老溫泉旅館，更有不少售賣地道小吃及手信工藝的店舖，當中最具人氣的排隊名店，便要數售賣章魚燒餅的一家，其他如女夫饅頭及白飯魚等，同屬當地名物！



沿着參道一直往上走，便可來到約有一千四百年歷史的江島神社，神社供奉着日本財神弁財天，只見不少到訪遊人都會在此體驗有趣的參拜活動，好像在白龍王池拿出硬幣放進池中濯洗，據說便可因「洗錢」得到潔淨及財運的祝福，穿越神社中央的茅草繩圈，也能消災解難呢！此外，不少情侶更因這裏的戀人聖地「龍戀之鐘」而來，另外山上還有被視為江之島地標的眺望燈塔Sea Candle，在此乘升降機登臨塔頂，便可將三浦半島以至橫濱的景致盡收眼底，好天氣時甚至可一睹富士山的美態呢！



精緻國寶大佛



到訪江之島的旅客，不少都會聯遊有小奈良美譽的鎌倉。貴為日本三大古都的鎌倉，區內建有許多歷史悠久的寺廟，並以高德院最負盛名，全因這裏正是當地象徵鎌倉大佛的所在地。



已位列國寶的鎌倉大佛，據說在十三世紀製成，是當年鎌倉時代佛教雕刻的代表，據說鎌倉大佛完全保留造像最初的風貌，起角平面的面相及帶點駝背的姿勢，以及頭大身小的比例等等，都顯示出當時流行的「宋風」佛像特色。



重達九十三噸的青銅佛像高近十二米，是全日本最高的銅佛像，雖說遠看感覺未如想像中巨大，可是當你付費進到雕像身軀後，仍可見識其懾人氣派。看過大佛，還可遊覽寺院的園地，感受平和氣氛，另外更別錯過來到街上細意漫遊，全因商店街便有許多個性小店，售賣的精品美輪美奐之餘，個別店舖更以大佛為設計主題，跟區內環境一脈相承，極具特色！



遊神社逛古街



大佛及寺廟以外，鎌倉值得一遊的地方，還有神社。鶴岡八幡宮供奉的八幡神，正是日本天皇的祖神，據說自源賴朝建立日本史上第一個幕府政權鎌倉幕府後，八幡神便成為皇室武家源氏的守護神，這所在1063年由源賴義倡議於鎌倉構建的鶴岡八幡宮，不但是日本三大八幡宮之一，更是歷史文化財產，稱得上是鎌倉最重要的神宮。



現在遊人來到偌大的神宮境內，除可拾級參觀古雅的殿堂，幸運的話，還有機會一睹傳統日本婚禮儀式！參觀過後，更不妨來到神社旁邊的鎌倉古町通，街道雖然不長，卻是鎌倉最熱鬧的購物地點，只見路旁滿佈小店及食肆，是選購地道工藝精品及品嚐小吃的好地方。



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照入境日本均免簽證。



查詢：2522 1184



（日本領事館）







香草航空由香港前往東京成田機場，單程票價約288港元起，未包括稅項、寄艙行李費及其他附加費用。



網頁：www.vanilla-



air.com/hk/







KKday有售的鎌倉橫濱巴士一日遊行程，九小時旅程包括暢遊江之島、鎌倉及橫濱等地，每位由461港元起。



網頁：www.kkday.com







enokama.jp



（江之島及鎌倉觀光網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）