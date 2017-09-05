﻿極上鮮味Omakase

近年本地愈開愈多新食肆，其中主打日本料理如壽司店、爐端燒等更是多不勝數，嚐過數家日式新餐廳後，總想起昔日令人回味的舊店。筆者在銅鑼灣上班多年，對區內食肆熟悉，Sushi Mori便曾是Fifi晚餐的Comfort Place。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



是夜相約友人重臨Sushi Mori品嚐Omakase，深啡色木紋壽司吧枱依舊，主廚卻換成了年紀輕輕的Tango。甫入座，主廚隨即為我們發辦，送上熒光魷魚和自家漬物作開胃菜及潔淨味蕾。接下來的風乾金目鯛，外皮沾上麥芽糖薄層再炙燒，陣陣焦香，口感微脆，富東京炙燒金目鯛的風味。北海道紫海膽賣相精緻，令人眼前一亮，口感細滑且甘甜迷人，配合爽口彈牙、鹹鮮兼備的木魚汁漬三文魚子同吃，實在令人回味。



九州黑鮑鮮甜回甘



下一道黑鮑二食則以清酒大根蒸煮九州黑鮑，突出鮑魚自身的甜味，吃時蘸上甘香的黑鮑肝醬，味道回甘，用畢隨即吃上一口赤醋壽司米飯，和味道濃郁的鮑肝醬十分配合。至於日本沙甸（鰯）魚刺身則夾以醃漬香葱及紫蘇葉品嚐，前者去腥，後者提鮮，為肉質細嫩的沙甸刺身添口感。



北海道帆立貝鮮甜味美，然而口感較平淡，因此先經炙燒，再佐以紫菜同吃，頓時添了爽脆口感。另一道招牌烤赤座海老配蜜糖梅子車厘茄，注入以赤座海老頭殼熬煮的高湯，配上肉質富彈性的烤赤座海老，更有層次。



招牌北海道毛蟹馬糞海膽同樣受食客歡迎，皆因前者肉甜多汁，富海水鹹鮮滋味；後者味道濃郁、口感豐膄且富深度。最後，以一道大拖羅壽司二食作結，炙燒大拖羅壽司伴紫菜享用，口感香脆，逼出拖羅豐盛的油脂；傳統藍旗大拖羅壽司則十分肥美，入口即溶，脂香令人回味！



Sushi Mori鮨森日本料理



地址：銅鑼灣加路連山道1號地下18-19號舖



電話：3462 2728



收費：晚餐廚師發辦每位$1,500起，約18款壽司菜式。