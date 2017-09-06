﻿減開門存冷氣 慳電透視雪櫃

屋企雪櫃每日又開又關，就算門鉸位夠耐用，裏面的東西都會因冷氣流失而較易變壞！LG新推的「門中門」雪櫃，可讓用家將最常使用的食物及飲品存放在門中門隔層，減少開啟主雪櫃門時冷氣流失機會，而且只須輕敲表面玻璃門兩下，雪櫃內燈光就會亮起，當真隔着雪櫃門也能即時「透視」部份食材狀況！



家電品牌製造雪櫃，首重減低耗電量，目標是爭取一級能源標籤，所以大部份新型雪櫃門都非常厚，好處是能慳電，但換來的問題是大大減少使用空間，亦由於門身極重，只要關門時用力過度，其撞擊力會令門自動反彈，一個不留神，雪櫃門打開也不自覺，令冷藏食品變壞。



韓國品牌LG做了一個內部消費者調查，發現用家平均每日打開雪櫃七十九次之多，而很多人會忘記把它關上，結果造成冷空氣流失及浪費能源。阿卓爸爸花了一整天，計算家中雪櫃開啟次數，結果發現如一日三餐也在家自煮，全日開雪櫃門次數高達七十多次！每次開啟時間愈長，冷空氣流失機會便愈高。



五層濾網除異味



LG新推出的InstaView Door-in-Door雪櫃，特別採用「門中門」設計，主雪櫃門特設三十三吋長「玻璃窗」，可直接打開取出置於外層的常用飲品、雞蛋、芝士等食品，廠方資料顯示，這個設計可以令整體雪櫃冷風流失量減少一半！



雪櫃獨有先進Knock-on功能，用家只須輕敲上述「玻璃窗」表面兩下，雪櫃內燈光便會隨即亮起，毋須打開亦能檢視內裏的食材狀況，減低冷空氣流失機會。



除了Knock-on功能，雪櫃更設有新技術Hygiene Fresh+，配合五層濾網，廠方表示有效祛除異味及阻隔99.999%細菌，保持清潔衞生之餘，亦可減少臭味。雪櫃下方的Moist Balance Crisper濕度控制保鮮格，可控制水分平衡，加上創新的Fresh Balance蔬果保存格，用家能自行調校最佳濕度水平，使蔬果食材保持最佳狀態。



【測試評語】可配合App使用



阿卓爸爸看到InstaView Door-in-Door雪櫃時，第一時間詢問能源標籤是多少？公關回答是一級能源標籤，馬上覺得奇怪，事關天窗式「玻璃門」設計怎可以做到隔熱保冷效果？細問下，發現它有三層，外層可防紫外光和有反光功能，就如大廈玻璃幕牆，減少日光照射影響。其中一層的玻璃隔層注入了有絕緣效果的空氣，廠方人員表示，其隔熱能力與巨大的門壁沒有太大分別，加上內置線性變頻壓縮器（Inverter Linear Compressor），能有效節省32%能源及減少25%噪音，營造慳電和寧靜家居環境。



使用門中門的確方便，只要敲兩下，內裏的照明系統便會啟動，讓用家看清楚才打開雪櫃門。門中門沒傳統雪櫃那麼重，所以關門時的震動不太大，而且每道門，包括玻璃門手把也有輔助開啟掣，用家毋須大力拉開或關上。黑色不鏽鋼外觀時尚，更重要是具有防污功效。



值得一提，InstaView Door-in-Door雪櫃同時裝有Smart ThinQ智能家居體驗，用家通過手機應用程式，便可遙距操控雪櫃，可在外地或辦公室看到雪櫃溫度、極速冷藏、智能診斷及空氣淨化Hygiene Fresh+等功能。



文：阿卓爸爸 圖：何健勇