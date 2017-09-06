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﻿【其他選擇】自動學習 節能六門

2017-09-06 列印
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  這部NR-F610GT-X3是Panasonic最新設計產品，六門玻璃水晶鏡面，設有ECONAVI智慧節能技術，自動學習家庭生活模式，選擇最合適的製冷時間，又有-3℃微冷保鮮室及罕見的凍結鋁盤，用作快速凍結食物。內裏專用的Ag銀空氣凈化系統，廠方表示能有效消除99.9%細菌，獨創的上置壓縮機設計，大大增加雪櫃容量，抽屜式保鮮室及急凍室可100%拉出，存取食物較為方便。售價：$27,800

查詢：Panasonic/2733 3833
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