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﻿中級新版 Q30 GT 超班享受

2017-09-06 列印
■軚盤、波棍及大部份掣鍵也是源自平治A-Class。
■後排腳位空間充足。
■原車配備觸控屏幕及GPS導航系統。
■車身較平治A250高，容易出入。
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　　Q30跟平治A-Class關係密切，兩者共用底盤及機械硬件，但風味截然不同。新版Q30 2.0t GT配套項目可謂超班，例如Nappa真皮座椅、電控及電暖前座、玻璃頂、雙區恒溫冷氣、Bose十喇叭音響、Infiniti InTouch觸控屏幕系統連GPS導航及後泊鏡頭等統統有齊。

　　Q30新作重豪華舒服駕乘享受，跟平治A250的硬朗跑車動感截然不同。2.0 Turbo引擎配搭七速DCT波箱和前驅，駕駛反應算敏捷，拐彎相當穩定，長行程懸掛提供優良吸震效果，車廂隔音非常寧靜。

Q30 2.0t GT

引擎：2公升直四Turbo

馬力/扭力：208ps/35.7kgm 傳動：七速半自動波，前驅

耗油量：6.3L/100km

售價：$369,800起 查詢：2756 9123
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