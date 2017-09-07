﻿里昂燈光節 閃亮古蹟

法國里昂的宗教建築多采多姿，而被譽為歐洲十大燈光節之一的《里昂燈光節》 （《Fête des Lumières》）於12月舉行，屆時將吸引各地遊客遠赴里昂，人貼人地觀賞融合建築古蹟的光影藝術Show！文、圖：Nancy（里昂）



部份圖片：ONLYLYON、《光．影．香港夜》



鳴謝：ONLYLYON



著名的《里昂燈光節》源於1852年12月8日，當天原定慶祝在富維耶山安放新聖母瑪利亞像，怎料卻下起暴雨，至傍晚又突然放晴，人們認為是聖母像顯靈保佑，自發地在窗前燃點蠟蠋以示感恩，燈海照亮街道，是為燈光節的源起。這項富宗教色彩的活動，於2001年變成國際大型盛事，活動範圍主要集中在索恩河兩岸的里昂半島及舊城區，雲集全球頂尖藝術家，將市內逾七十個歷史建築物創作成高科光影藝術品，新舊文化交融的嶄新概念，每年吸引三百萬人次到訪參觀，場面震撼。



去年燈光節共分三晚，每晚八時至半夜舉行，期間許多街道實施封路，遊者要靠腳力前往景點。部份人氣展品預計排隊約一小時，因此每晚最多只能看到十個。去年因為安全理由，展出約四十個的光影展品，今年有可能增至七十多個，所以行程很緊湊，建議首天先集中在里昂半島，翌日去舊城區，第三天晚上看綜合大會及社交網絡的推介。



展品元素豐富



有別於一般燈飾，展品包括大型裝置、投影短片和藝術雕塑，更把建築變「新」藝術裝置。去年在里昂主教座堂上演由Yann Nguema等人創作的《Evolutions》多媒體投影作品為最人氣的展品之一，細膩又富動感的畫面投影在座堂上，竟然配合得天衣無縫，縱然表達的故事帶點哲學性，但是莊嚴的座堂化身變幻萬千的影像時，那視效衝擊眼球，精采得每場均惹來全場拍掌，有人為了看得更清楚，更冒險地爬上座堂前的雕塑上，認真瘋狂！部份展品更大玩互動元素，拉近人與人之間的距離。值得留意是大會規定展品或概念不能重複，保證每年活動新鮮感爆燈，今年節目令人期待萬分！



里昂燈光節



日期：12月7日（四）至10日（日）



查詢：www.fetedeslumieres.lyon.fr/en