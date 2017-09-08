﻿IFA電子展日韓旗艦 夾擊iPhone

踏入9月，手機界好熱鬧，先有Samsung推出Galaxy Note 8，緊接又來到德國柏林IFA電子展，由LG及Sony派出壓軸的旗艦手機助陣，齊齊夾擊下星期發佈的新iPhone！兩部日韓代表的新機亦甚有睇頭，LG V30拍片時可隨意加入Cine Effect營造電影氣氛，而Sony的XZ1系列就玩3D掃描，拿着手機即可製作3D影像，有新意！



文：B1807 圖：美聯社、法新社



大光圈專業拍片 LG V30



以靚聲享樂為賣點的LG V系列，新接班人V30內置Quad DAC解碼及由B&O Play調音，且率先支援MQA編碼技術，全面提升串流音樂至Hi-Res體驗。不過為迎合全熒幕潮流，新作換上了6吋QHD+ OLED FullVision熒幕，畫質比G6/G6+的IPS更鮮艷亮麗，配合前後強化玻璃及弧形邊框，賣相及手感青出於藍。雖然全熒幕犧性了V系副熒幕特色，廠商特地加入新的Always-on Display及Floating Bar功能，毋須開啟熒幕亦可進行快速設定，以及於Floating Bar自選五個程式捷徑，帶來類似副熒幕的效果。



V30另一教人刮目相看的地方，是拍攝表現大躍進，尤其採用了同級最大F1.6光圈的16MP主鏡頭，除了吸光量提升，由於首次用上玻璃鏡片組件，色彩還原度亦比傳統膠鏡高。至於13MP廣角鏡頭則改善了兩側邊緣扭曲的情況，令廣角拍攝效果更震撼。為更好發揮雙鏡頭威力，新作設有嶄新的Cine Video專業拍片模式，當中Cine Effect功能可以讓用戶自選影片色調，營造不同畫面氣氛，還有一個Point Zoom功能，攝錄期間可以通過Zoom Slider放大取景框內任何景物。



自家3D掃描 XZ1/XZ1C



除了流動影音器材，Sony同場發佈了三款Xperia手機新作，哪怕外形依舊故我，不走全熒幕、雙鏡頭路線，卻不乏賣點，將於本月開賣的XZ1及XZ1 Compact（下稱XZ1C），會是市場首批預載最新Android 8.0平台的機款，同時內置S835處理器及4GB RAM等高階規格，分別在於XZ1用上5.2吋全高清HDR熒幕，XZ1C則是方便單手操作的4.6吋高清芒。除了延續XZ系列Motion Eye鏡頭的960fps高速連拍，兩者還加入了嶄新的3D Creator功能，透過預設的頭部、面部、食物及物品掃描模式，短短一分鐘即可建立3D影像，既可製成3D貼紙用於IM通訊，又或上傳至Sketchfab等平台製作個人化3D Avatar，甚至配合AR應用，將你的Avatar融入實境內容。



另一中階機款Xperia XA1 Plus，主打幼邊框的5.5吋全高清大芒，機背裝有F2.0光圈的23MP主鏡頭，支援0.6秒快速啟動，而為提升睇片音效，新作加入了Clear Audio+音效及Smart Amplifier動態揚聲器，音色響亮清晰，還可以自訂及調整不同設定。值得一提的是，此機跟同廠旗艦一樣，設有整合指紋Sensor的開關掣，一按解鎖方便不過。