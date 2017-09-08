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﻿14吋指紋辨識筆電

2017-09-08 列印
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  近年最積極推出筆電的品牌，必數Lenovo莫屬，除了各款變型設計如YogaBook，仲有叫好叫座的ThinkPad。品牌近日又再重推沿用傳統設計的IdeaPad 720s，今次屏幕改用14吋，不過收窄邊框，機身大小跟13吋相差不遠，更為筆電加入指紋辨識，提升保安功能。另外亦用上Dolby Audio的JBL喇叭，娛樂、商務功能並重。最平版本配備i5處理器、256GB SSD及8GB RAM配置，九千元有找，定價合理。

售價：$8,998起文：Anna

查詢：2516 3938
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