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﻿金屬設計入門手機

2017-09-08 列印
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  入門手機價錢抵，功能又實際，精打細算的用家至愛。Huawei早前推出入門版Y6 Pro 2017，用上金屬機身設計，5吋屏幕配上2.5D弧形玻璃，無論手感定外形，完全不似入門級。新機支援指紋解鎖，機背相機更用上1,300萬像素鏡頭，功能全面。規格亦不失禮，用上Snapdragon四核心處理器，配2GB RAM及16GM ROM，更擁有雙Sim卡插槽及支援國內全網通，方便用家穿梭中港兩地。

售價：$1,280文：Anna

查詢：consumer.huawei.com/hk
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