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﻿PS VR減價發售

2017-09-08 列印
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  去年10月開售的PlayStation VR，本月開始減價發售，絕對是玩家入手的好機會！如原價$3,480的PS VR攝影機同捆裝，現減至$2,988；而包含PS VR裝置、PlayStation Camera及兩支PlayStation Move動態控制器的PlayStation® VR All-In-One同捆裝，亦由$3,980減至$3,488。現時買PS4或PS4同捆裝，仲會送DUALSHOCK 4無線控制器，正好用來玩最近推出的新Game！文：Anna

查詢：asia.playstation.com
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