﻿超Duck意 夢幻餐廳

近年每有卡通主題餐廳登場，都會吸引一眾粉絲幫襯。最新一員是位於元朗大型商場的B.Duck Café，這隻本土黃鴨卡通紅遍中港，曾與日本餐廳合辦Pop-up店，最近終於在港設立長期營運的咖啡店，裝潢及美食賣相都萌爆，粉絲們還不快來朝聖！文、圖：朝朗



萌爆的B.Duck，是本地設計師許夏林的出品，於2008年進入內地市場後，曾位列《中國動漫授權業十大中國品牌》之冠。最近小黃鴨回流香港，去年曾與日本餐廳合辦Pop-up店，最近則進駐元朗商場，開設香港首家長期營運的B.Duck Café，菜式及裝潢都是「鴨天鴨地」的出品。



新店環境不算大，可容納三十多人，但樓底特高，配合落地大玻璃滲入自然光，感覺舒適。門前有近兩米高的立體B.Duck咖啡杯，非常搶鏡，專為粉絲拍照打卡而設，旁邊是放滿黃鴨頭造型曲奇餅、蛋糕的甜品櫃。餐廳經理表示，此店以「朱古力夢工場」為主題，因此以簡約黑色為主調，牆上有B.Duck及Pinky兩隻3D小鴨模型，餐廳轉角處有鴨妹妹Buffy裝飾，座位上亦有不同角色模型，加上燈飾、餐牌、餐桌墊、侍應服飾都見到黃鴨蹤影，哄得大小朋友開心不已。



百變菜式 可愛滋味



菜式賣相百變，均以小黃鴨作裝飾，由立體鴨形飯糰、麵包上鴨形印記，以及果凍、飲品冰塊都是鴨頭模樣。想飽肚可選泰式咖喱雞肉飯，用傳統黃薑飯砌成立體鴨形飯，旁邊「泡泡浴」以泰式香茅咖喱飾成，並特意調成微辣，小朋友都適合品嚐。至於親子炸雞飯，以炸雞塊配上嫩滑炒蛋，加上鴨頭造型米飯，可愛得不捨得吃。餐廳以「朱古力夢工場」為主題，當然不可錯過41度朱古力珍寶芭菲，將多款朱古力甜食共冶一爐，包括榛子朱古力條、朱古力蛋卷、41度濃度的B.Duck嘜頭法國朱古力片，伴以棉花糖、窩夫及日本牛奶味雪糕，份量足供兩人享用，消暑一流。



其他甜點和飲品也有不少，包括雪糕新地、鮮果茶、奇冰樂及朱古力噴泉，稍後更會推出B.Duck雪條。由即日（9月8日）至9月23日（六），逢星期六、日於指定時段到餐廳，並讚好指定專頁，毋須任何消費即可獲小型B.Duck朱古力一粒（每日限定一百粒），大家想吃便要趁早。



B. Duck Café



地址：元朗元龍街9號形點一期2樓2059號舖



查詢：2366 5311