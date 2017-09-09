﻿轉季血拼激安掃童裝

抵買半價童裝
Zoey每季用於囝囝置裝使費不少，尤其轉季時份，會為囝囝大量添新衣服，皆因小朋友大得快，去年的衣履已不合身了。為了精明消費，她每次都會挑選童裝優惠場，做好格價工夫才出動。最新知道位於Mega Box九樓的童裝及玩具店都變身成Bazaar，可以一次過買盡優惠童裝及日用品，場內有Hallmark Babies，適合媽咪選購初生嬰兒用品；而Bonbonnierre、童裝天地、Rookie及Mothercare則有小童及中童時裝，大部份以低至半價發售。
激安嬰兒用品
嬰兒用品品牌Munchkin及CALYPSO也推出激安產品，如嬰兒餐具、奶粉樽、溫度計等必需品都有半價優惠，Zoey特別推介給新手父母，知道初為人父或人母，使費一定大增，揀啱優惠組合便可慳得更多。
Bonbonnierre 舖址︰L9 25
Hallmark Babies 舖址︰L9 14
Mothercare 舖址︰L9 5-6
Rookie 舖址︰L9 22
童裝天地 舖址︰L9 2
荷花 舖址︰L9 26
地址︰九龍灣宏照道38號
企業廣場5期Mega Box
查詢︰2989 3000
Zoey入貨攻略
Mega Box內童裝品牌大部份均以半價發售，可特別留意「多買多折扣優惠」，如童裝天地提供一件半價、兩件四折、三件三折優惠；Hallmark Babies部份產品也有三件四折優惠，我會約埋一班媽咪齊齊血拼，有機會一次過多買幾件，盡享精明消費。