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﻿轉季血拼激安掃童裝

2017-09-09 列印
Hallmark Babies 初生嬰兒連身衫 原價$298 優惠價$149
童裝天地 胡迪套裝 原價$420 優惠價$199
Bonbonnierre 藍色間條女童連身裙 原價$750 優惠價$325
Converse童裝 橙色長裙外套（Rookie）原價$299 優惠價$149
Bonbonnierre 深藍色男童長袖衫 原價$480 優惠價$144
Hallmark Babies 格仔長袖衫 原價$438 優惠價$219
Levi's童裝 牛仔褲（ Rookie） 原價$339 優惠價$169
童裝天地 Minnie黃黑色女童連身裙原價$446 優惠價$233
Hallmark Babies 粉紅印花女童連身裙 原價$358 優惠價$179
Mothercare 小童工人褲套裝 原價$340 優惠價$170
Mothercare 小童輕便套裝（兩套） 原價$265 優惠價$132.5
Munchkin 奶樽消毒煲（荷花） 原價$690 優惠價$345
CALYPSO 電動吸奶器（荷花） 原價2,050 優惠價$999
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        小朋友是家中的寶貝，Zoey每次逛街Shopping例必為囝囝置裝。今次知道Mega Box童裝樓層全線減價，當中不乏秋冬長袖衫裙，正好為轉季置裝精明入貨。

抵買半價童裝

　　Zoey每季用於囝囝置裝使費不少，尤其轉季時份，會為囝囝大量添新衣服，皆因小朋友大得快，去年的衣履已不合身了。為了精明消費，她每次都會挑選童裝優惠場，做好格價工夫才出動。最新知道位於Mega Box九樓的童裝及玩具店都變身成Bazaar，可以一次過買盡優惠童裝及日用品，場內有Hallmark Babies，適合媽咪選購初生嬰兒用品；而Bonbonnierre、童裝天地、Rookie及Mothercare則有小童及中童時裝，大部份以低至半價發售。

激安嬰兒用品

　　嬰兒用品品牌Munchkin及CALYPSO也推出激安產品，如嬰兒餐具、奶粉樽、溫度計等必需品都有半價優惠，Zoey特別推介給新手父母，知道初為人父或人母，使費一定大增，揀啱優惠組合便可慳得更多。

Bonbonnierre 舖址︰L9 25

Hallmark Babies 舖址︰L9 14

Mothercare 舖址︰L9 5-6

Rookie 舖址︰L9 22

童裝天地 舖址︰L9 2

荷花 舖址︰L9 26

地址︰九龍灣宏照道38號

　　　企業廣場5期Mega Box

查詢︰2989 3000



Zoey入貨攻略

　　Mega Box內童裝品牌大部份均以半價發售，可特別留意「多買多折扣優惠」，如童裝天地提供一件半價、兩件四折、三件三折優惠；Hallmark Babies部份產品也有三件四折優惠，我會約埋一班媽咪齊齊血拼，有機會一次過多買幾件，盡享精明消費。
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