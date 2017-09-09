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﻿江湖追殺令 引爆最強諜戰

2017-09-09 列印
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  繼電影《黑白森林》以及《黑白戰場》後，最新的黑白系列今回上演最終章。故事講述賭徒大華（任達華飾）和手下高天（伍允龍飾）收到所屬的幫派頭目大雞包（林雪飾）的電話指令，要追殺幫派大佬九哥（劉兆銘飾）的獨子羅拔（葉相明飾）。大雞包要求大華組建自己的人馬執行任務，大華列出一個名單，組成了六人超強陣容（陳小春、梁烈唯、張兆輝等飾）。

  團隊重裝上陣，但每次瞄準目標出擊，卻被對手先一步逃脫，並佈下天羅地網請君入甕，大華開始懷疑團隊內有對方的內鬼。

　　此時警方也介入進來，似有另一名警方臥底亦在團隊中裏應外合。團隊人心惶惶，大家互相猜忌。大華逐漸明白，追殺令只是一個幌子，背後似乎有人在利用他們策劃更大的陰謀．．．．．．

　　　《黑白迷宮》

上映日期：9月14日（四）　

片長：107分鐘
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