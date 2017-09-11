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﻿轉季護膚 抗敏攻略

2017-09-11 列印
YSL美顏絕密水凝潔面泡沫 $380 ■當中的豐盈泡沫輕盈柔滑，潔淨肌膚同時改善膚質，並有助收細毛孔。
THREE極致活顏潔顏凝膏 $485 ■蘊含植物性油、油脂及蠟質等複合配方，以皮膚溫度軟化溶解，能卸妝及去除老化角質。
Estee Lauder升級再生 基因修護亮眼精萃 $550 ■蘊含兩種透明質酸，能為肌膚迅速注水及鎖水，營造飽滿效果，改善眼袋及眼紋。
Sisley活膚再生眼唇霜 $1,320 ■結合了品牌王牌活膚再生駐顏霜的革命性配方，為眼唇肌膚提供修護，適合乾性肌膚。
Helena Rubinstein 速效修復緊膚眼霜 $1,580 ■蘊含亮白因子，令黑眼圈減淡，另有收緊眼瞼肌膚之效。
Shiseido Future Solution LX Eye & Lip Contour Regenerating Cream E $1,300 ■加入源自日本大自然最珍貴的傳奇草本植物延命草，又稱香茶菜，對抗眼部肌膚的衰老情況。
Shiseido WASO胡蘿蔔 超強補濕啫喱 $285 ■晶瑩剔透的啫喱乳霜，有助補充養份，質地不油膩，專為年輕肌膚而設。
Dermacept C20 真皮營養液 $840 ■營養液配合高滲透技術，深入真皮層，有助抑制及淡化黑色素，促進骨膠原增生。
Cle de Peau Beaute 煥活細胞精華 $2,300 ■細胞精華能柔化肌膚表層，從而提升吸收力，同時把水潤滋養滲透至肌膚底層。
EuroBeaute炫金緊緻 膠原活膚精華$450 ■蘊含24K黃金、高濃縮水溶性精華及多種活肌成份，並利用離子將營養導入至皮膚底層，令細胞注滿養份。
Fancl Q10 能量昇華素 $338 ■蘊含豐富「輔酵素Q10」，有助去黃、除暗啞，並能針對偏油肌膚，改善油脂氧化情況。
Eve Lom TIME RETREAT 高效抗皺晚霜 $1,080 ■蘊含由維他命A提煉而成的A醇，能促進細胞更新，刺激膠原合成，適合晚間修復肌膚。
Lancome Advanced Genifique Sensitive 嫩肌活膚雙精華 $630 ■透過嶄新生物科技提取萃取物，確保修護成份能滲透真皮底層，鎮靜肌膚。
Clarins第8代賦活雙精華 $650 ■熱賣的賦活雙精華又有新配方，產品加入植物萃取，其中薑黃酮能改善肌膚細胞，令皮膚更飽滿。
Borghese盈采亮顏油 $480 ■亮顏油蘊含甜杏仁油、牛油果油、夏威夷堅果籽油、葡萄籽油及葵花籽油，有助抗炎及改善粗糙膚質。
SK II立體緊緻精華霜及 磁力微振導入儀 $1,250 ■當中的R.N.A.複方直達肌膚底層，有助撫平細紋及收細毛孔，建議配合磁力微振儀使用。
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        轉季天氣容易導致肌膚敏感，不是紅腫便是乾燥脫皮，此時必須加強皮膚的抗禦能力，並重點補充養份，為乾燥的秋冬季做好準備。文︰Angel　部份圖片︰黃幹文　模特兒︰Julia A（Primo）

潔面活顏

　　潔面是修護肌膚的第一步，優良的潔膚產品，必須能完全卸除彩妝及面部污垢，並為皮膚作營養補給。首推THREE新出的極致活顏潔顏凝膏，產品運用複方精油包括大馬士革玫瑰、茴香玫瑰、天竺葵等，以助強化女性生理機能為賣點，改善肌膚質素。另外，YSL推出首款潔面泡沫，創新配方即時形成舒爽綿密泡沫，並可同時為肌膚補充養份，達致抗敏，品牌粉絲一定熱捧。

睛靈過人

　　眼部肌膚向來較脆弱，需要細緻的護理，全新登場的Estee Lauder升級再生基因修護亮眼精萃，加入專利360°Matrix Technology大眼修護抗壓技術，有助減退眼部浮腫。至於Sisley活膚再生眼唇霜，可增強眼和唇周的肌膚彈性，減少眼紋和唇紋，同樣是護眼精選。

重點修護

　　轉季時份肌膚特別容易變得敏感，Shiseido新系列WASO特別為年輕肌膚而設，貫徹簡約及自然元素，純淨天然，不含礦物油，讓肌膚時刻保持水潤。至於成熟肌膚，則宜選用加入高效抗氧成份的產品，SK II立體緊緻精華霜及Borghese盈采亮顏油皆為缺乏彈性肌膚而設，而且特別適合秋冬乾燥天氣。

Borghese 2745 0688

Clarins 2994 6238

Cle de Peau Beaute2234 7111

Dermacept 2699 0078

Estee Lauder3556 1068

EuroBeaute 2506 0588

Eve Lom2110 3114

Fancl 8223 2625

Helena Rubinstein 2314 1059

Lancome 2196 8321

Shiseido2234 7628

SK II 2670 2633

Sisley 3968 2528

THREE 2833 2478

YSL 3192 4338

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