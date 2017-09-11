﻿轉季護膚 抗敏攻略

潔面活顏
潔面是修護肌膚的第一步，優良的潔膚產品，必須能完全卸除彩妝及面部污垢，並為皮膚作營養補給。首推THREE新出的極致活顏潔顏凝膏，產品運用複方精油包括大馬士革玫瑰、茴香玫瑰、天竺葵等，以助強化女性生理機能為賣點，改善肌膚質素。另外，YSL推出首款潔面泡沫，創新配方即時形成舒爽綿密泡沫，並可同時為肌膚補充養份，達致抗敏，品牌粉絲一定熱捧。
睛靈過人
眼部肌膚向來較脆弱，需要細緻的護理，全新登場的Estee Lauder升級再生基因修護亮眼精萃，加入專利360°Matrix Technology大眼修護抗壓技術，有助減退眼部浮腫。至於Sisley活膚再生眼唇霜，可增強眼和唇周的肌膚彈性，減少眼紋和唇紋，同樣是護眼精選。
重點修護
轉季時份肌膚特別容易變得敏感，Shiseido新系列WASO特別為年輕肌膚而設，貫徹簡約及自然元素，純淨天然，不含礦物油，讓肌膚時刻保持水潤。至於成熟肌膚，則宜選用加入高效抗氧成份的產品，SK II立體緊緻精華霜及Borghese盈采亮顏油皆為缺乏彈性肌膚而設，而且特別適合秋冬乾燥天氣。
Borghese 2745 0688
Clarins 2994 6238
Cle de Peau Beaute2234 7111
Dermacept 2699 0078
Estee Lauder3556 1068
EuroBeaute 2506 0588
Eve Lom2110 3114
Fancl 8223 2625
Helena Rubinstein 2314 1059
Lancome 2196 8321
Shiseido2234 7628
SK II 2670 2633
Sisley 3968 2528
THREE 2833 2478
YSL 3192 4338