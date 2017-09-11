﻿超逼真 素食2.0

食素早已成為世界新潮，而積極在港推動素食潮流的Green Common除設有商店外，還大搞素食餐廳，品牌最近便在旺角開設第三家素食咖啡室，主題為傳統的港式風味菜，供應的素食味道不下於葷食，而且賣相幾可亂真！文：李泳烔 圖：禇樂琪



新店位於旺角全新商場The FOREST，裝修依舊走型格簡約路線，作為一個葷食者，我不得不大讚Green Common的概念至今無人能及，為了推廣素食，將新店全線餐飲價格調低，只希望讓更多港人參與綠色飲食。



店內有不少新菜式，煎釀三寶和焗港素豬扒飯是旺角店獨有，前者將紅蘿蔔蓉、蓮藕及金菇等製成「魚肉」餡料，釀入青、紅椒、茄子和冬菇煎香，雖沒真魚肉般彈牙，但少了份油膩、多了焦香，感覺像吃傳統街頭小食。焗港素豬扒飯更選用厚切黃金素酥排，口感、味道跟蟹餅相若，番茄鮮甜味美，最特別是素豬扒鋪上半融的Daiya純素芝士，有拉絲效果，配上黃薑飯，與普通豬扒飯相比，真假難辨。



惹味素咖喱三寶



吃素的朋友曾向我推薦Green Common的海南米走雞，新店以同一概念推出「流口水雞」，由腐皮、粉皮、素雞、Beyond Meat植物雞及秀珍菇造成，配上麻辣醬及青瓜，麻辣味較輕，主角腐皮雞吸盡辣汁，如能配上一碗白飯便最好不過。最令我難忘的是咖喱三寶，包括素魚蛋、蘿蔔和用雞髀菇製成的「魷魚」，大廚煮咖喱很有一手，配以炸蒜粒，極為惹味。建議選配以豆乳、蘿蔔等煮成的陽春麵，將咖喱混合湯底，保證可將湯麵吃精光。



吃了五、六道素食後，好奇向侍應打聽大廚背景，只見他指向身後一個穿着型格、頭上夾雜絲絲白髮的男人，「Alvin是大廚，本身是葷食者，有十多年主理西餐經驗，他想挑戰自己，所以去年在Green Common創辦人楊大偉邀請下便加入餐廳。」侍應解釋道。據知每當楊大偉想推出甚麼美食時，便跟Alvin商量，Alvin亦不時研究新款素食，經反覆嘗試，便鑽研出餐廳的各款美食，是Green Common靈魂人物之一。由於Alvin為人低調，甚少在傳媒前曝光，因此我沒打擾他，繼續細味他的每道佳作。



Green Common The FOREST



地址：旺角奶路臣街17號The FOREST 1樓110號舖



查詢：2110 0194