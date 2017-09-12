﻿墨爾本QVM 蠔歎美食

澳洲墨爾本是嚐鮮的好地方，例如來到市內的Queen Victoria Market（QVM），便可透過場內逾千售賣時令蔬果、新鮮生蠔及香濃咖啡等食材的店舖，見識這個當地居民的美食天堂的魅力，尤其推介當地新鮮生蠔，可說是價廉味美。文、圖：Rachel



鳴謝：Qantas Airways、Visit Victoria、Tourism Australia



新鮮生蠔 百元一打



要認識墨爾本人的生活，一定不能錯過Queen Victoria Market，這個始建於1878年的市集，不論是悠久歷史及古雅的維多利亞式建築，都被當地居民視為瑰寶。市集位處市中心Victoria St.及Elizabeth St.交界，佔地約七公頃，內有超過一千個乾、濕貨攤檔，幾乎集齊衣飾、食物及日常生活所需用品，是個可逛足一天的人氣市集。



整個QVM市集，大致可細分為鮮貨區及地道特產區兩大部份，其中鮮貨區又分作露天及室內區域，像衣飾及蔬果便多在露天區域有售，到訪時只見當造蔬果琳琅滿目，包括車厘子、無花果及莓類等，看來都飽滿水潤，相當誘人，此外還可找到多款蜂蜜及糖果等等！轉戰室內，則多是海鮮檔及肉檔，對香港人來說，肥美生蠔當然是首選，造訪時正值南澳的Coffin Bay生蠔當造，每打更只售約100港元，即買即開即吃，鮮甜得沒話說！嗜甜者，更不可錯過流動美食車American Doughnut Kitchens新鮮炮製的冬甩，吃來香甜鬆軟，教人吃不停口。



咖啡名店 大排長龍



售賣地道特產及熟食的，都集中在古雅的室內市場部份，巷弄中小店一家接一家，和暖陽光透過玻璃天花，灑在芝士、火腿、牛油、香腸、葡萄酒及橄欖等紛陳美食上，絕對是秀色可餐！



這裏有售的食物多來自當地，但也有過江龍的出品，至於檔主一般較含蓄，鮮有熱情叫賣，然而若你駐足店前，不少檔主也會主動邀你試吃，如筆者便嚐過正煎得熱辣辣的袋鼠柳，以黑椒粒調味，吃來很軟滑，據說袋鼠肉低脂高蛋白，是極健康的肉類；至於The French Shop，顧名思義專售法國食材，推介Vacherousse d'Argental芝士，吃來很Creamy，奶香十足！



要數場內的「長龍店」，不能不提Market Lane Coffee Club，這店堪稱墨爾本的咖啡文化代表之一，所售的咖啡豆來自世界各地如肯尼亞及玻利維亞等，更是不時不賣，以此調製的Espresso或單品手工咖啡，捧場客都絡繹不絕。



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約124港元）起。



網頁：www.border.gov.au



（澳洲領事館）



Qantas Airways（澳洲航空）香港直航來回墨爾本，經濟客位票價3,250港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.qantas.com



QT Melbourne雙人房260澳元（約1,621港元）起。



地址：133 Russell St., Melbourne



電話：61 3 8636 8800



網頁：www.qthotelsandresorts.com/melbourne



www.visitvictoria.com



（Visit Victoria網頁）



www.australia.com



（Tourism Australia網頁）



