﻿雪梨Barangaroo原住生活

澳洲雪梨（Sydney）這個活力十足的海港城市，原來也有別具原住民色彩的一面，當地的Barangaroo區，昔日正是土著聚居地，兩年前建成原住民主題公園後，偌大園區便植滿土著植物，參加導賞遊，更可進一步了解土著「澳」秘！



文、圖：韋利



鳴謝：Destination NSW新南威爾士州



旅遊局、澳洲航空



特色植物 用途眾多



來到鄰近雪梨達令港（Darling Harbour）的Barangaroo區，只見周圍盡是新建摩天商廈，感覺是個擴展中的現代化商業區，可是沿着海傍前行，高樓漸少，換來是由整塊大石砌出的堤岸，配合四周的綠色植物，倒讓人猶如置身城市後花園那般舒爽，事實上，這裏正是廣達二十二公頃的Barangaroo Reserve保護區入口。



領我們暢遊保護區的原住民導遊Tim，拿着百多年前的海傍舊照片說這裏舊日原是狩獵及捕魚的地方，我們眼望前方的繁忙都會，完全想像不到在殖民時期早段，這裏竟是澳洲土著棲身之所。據Tim表示，Barangaroo是一位土著部落領袖的名字，至於Barangaroo Reserve也滿溢原住民文化，在這個原住民主題園地，除可找到刻有土著風貌的石頭，園內現植有的七萬多株、八十八種花草林木，悉數是澳洲本土原生品種，當中許多灌木、葡萄藤或蕨類植物，更稱得上是原住民的寶藏。



我們透過參加Aboriginal Cultural Tours，跟着Tim在公園內到處閒逛，隨手拈來，都與原住民的生活息息相關，這邊廂的蕨類可作為食物，那邊廂的草木又可用作編織帽子或製作矛頭，更有可變成書寫文具、捕魚工具，甚至是草船，用途實在廣泛！當我們繞到公園一角悠閒地欣賞雪梨大橋下的海港風光的時候，Tim更興奮地喚我們來看他手中搓揉的一束綠草，原來沙袋鼠可嗅到人的氣息，原住民便刻意把草揉成膏狀塗抹身體，藉以避過牠們的耳目！



網頁：www.barangaroo.com



www.sydney.com



（雪梨旅遊網頁）



visitnsw.com



（新南威爾士州旅遊網頁）



