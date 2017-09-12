﻿法式迎月手工撻

中秋節將至，吃一口月餅，呷一口濃茶，正好寄託對家人的思念之情。今年除了有傳統及冰皮月餅應節，還有兩位法國型男出品的西式手工月撻搶灘。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：何建勇、褚樂琪



由法國餅廚Lou和Thibaut主理的上環小店Tartes & Pop，一向以法式甜撻見稱。適逢中秋，兩位型男入鄉隨俗，炮製中西合璧迷你月撻Moon Tarts迎佳節。具中式風味的菊花啫喱月撻由四層疊成，底層為可可脆餅底，頂層以自家製棉花糖取代傳統月餅皮，內餡是法國蜂蜜菊花茶水凝軟啫喱，更加入杏仁海綿蛋糕薄層取代傳統蓮蓉，保留法式甜撻風味之餘，蛋糕同時吸收菊花啫喱的濕氣，確保可可餅底香脆。



另一款懷舊紅豆月撻口感輕盈，富懷舊紅豆冰棒的風味。至於鳳梨月撻的概念則源自台灣鳳梨酥，內餡用上原隻鳳梨果肉結合果汁炮製的流心鳳梨果醬，甜酸平衡且清幽香氣四溢。最後的鎮店Gianduja月撻，果仁烤得香氣四溢，榛子朱古力忌廉醬和自家製檸檬果醬為內餡，後者的微酸平衡前者的甜膩，相得益彰。



傳統風味 新派元素



傳統粵式月餅以蛋黃蓮蓉最受歡迎，而四黃蓮蓉也因健康問題現在較為鮮見。Fifi偏愛渾圓油潤的鹹蛋黃配上白蓮蓉那柔滑的口感，帝苑酒店的三黃白蓮蓉月餅正正有相同的風味。至於復古金腿五仁月餅同樣大受歡迎，足料橄欖仁、核桃仁、杏仁、瓜子仁和芝麻仁配合糖冬瓜等餡心，甘香煙韌而富嚼勁。



香宮的自家製月餅同樣有口碑，懷舊陳皮豆沙月餅沿用天津紅豆及30年陳皮入饌，前者軟糯香甜，後者富沉香的甘香，盡得中年顧客的歡心。另一款潮州迷你月餅注入斑蘭風味，賣相象徵翡翠，是曾在獅城工作的莫師傅心意之作，潮州月餅工序繁複，酥皮結合油酥和水酥雙重工序，再經巧手疊成為層次分明的酥皮曲線，配合芋泥內餡再炸煮，口感外酥內軟。



a/Tartes & Pop



地址︰上環摩利臣街2號



電話：6597 6667（建議事先預訂）



b/香宮



地址︰尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂



電話：2733 8483



c/帝苑酒店



地址︰尖沙咀東部麽地道69號



電話：2733 2045