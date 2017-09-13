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﻿智能點穴按摩椅

2017-09-13 列印
■按摩椅體積雖大，但椅背與牆身只需留有12cm空間便可，非常慳位。
■手枕有固定式的手部按摩及M Drive按鈕。
■按摩椅有藍牙功能，能夠連接手機播放音樂。
■身體四周的氣壓系統反應快，充氣時間極短，能夠做到按摩動作一個接一個。
■熒幕可即時顯示正在按壓的肌肉群組和穴位名稱。
■腳部按摩的滾輪會深入腳板的湧泉穴，非常到位。
■按摩軌道呈L形，長達1.35米，大腿、肩部和臂部也可覆蓋。
■頸部位置設有一個小型的軟墊，配合不同用家的需要。
■按摩椅能夠變成一張舒適的安樂椅，頭枕亦有多層的軟墊。
■椅背的軟墊品質極高，加上滾輪動作以按壓為主，不會破壞衣服。
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        按摩椅最緊要有兩「度道」—力度和穴道，才能有效消除一日的疲勞。Ogawa新推Master Drive御手溫感大師椅，備有智能感測穴位功能，「點穴」技術一流，椅上更特設七吋大芒，顯示正在按摩的穴位和肌肉，用家可「篤芒」微調按壓位置，認真貼心！

文：阿卓爸爸　圖：黃頌偉

        阿卓爸爸今次測試的Ogawa Master Drive御手溫感大師椅，其「點穴」功能認真一流，系統會有氣囊將身體固定，「中穴」機會率達90%。不過，始終各人身形不同，用家可通過按摩椅上的觸控熒幕，了解所按壓的位置，若覺得不「到位」，可即時「篤芒」或按鍵作出微調，非常方便！

　　按壓穴位與按壓肌肉有很大分別，穴位講求集中力度，刺激肌肉內深層位置。人手按壓是把身體平躺於牀，用手指向下壓，講求按壓者經驗和力度。按摩椅則要求用家平躺椅上，滾輪向上推時，往往會推起身體，感受不到人手下壓的力度，所以按摩椅要做到精準穴位按壓，就要加入身體穩定設計，Master Drive的氣囊設計很好，能快速穩定用家身體，增強了「點穴」精準度。

配備高速晶片

　　Master Drive通過日本工程技術，注入幾項獨特功能，其中模擬脊椎師手法產生的人手感覺按摩，結合了中醫穴位手勢，能產生與別不同的按摩效果。廠方指，為加強探測身體穴位及操作性能，今次用了高性能的A.R.M晶片，運算速度更快，提高了精確度，按摩動作亦可一個接一個進行。                                                

　　按摩系統的一大功能是光療鬆弛，頭部位置有不同LED燈光，可產生不同節奏和頻率彩光，令身心同時進入放鬆狀態。另一賣點是小腿按摩，一般腳部按摩會集中在腳踝和腳板位置，但Master Drive就加入小腿按摩，系統可自動升降，探測及刺激「血海」及「梁丘」兩大穴位，廠方指，這兩個穴位有助消除疲勞及增加血液循環。

測試評語 系統複雜但操作簡便

　　今次測試，阿卓爸爸帶同了一件David Beckham和英國男裝品牌Kent & Curwen聯手推出的2017全新玫瑰衞衣，目的是測試按摩滾輪對衣服會否造成很大的磨損，結果發現Master Drive按摩時，很多動作也是以「點穴」形式進行，並不是以「掃、刮」方式達到效果，按摩過程中，衣服未有出現毛粒現象，非常理想。                                                至於按摩效果，亦叫人滿意，其「點穴」功能非常精準，包括兩腰內側的腎俞，滾輪會從左右兩邊向內推，深入肌肉穴位，是極之罕見的聰明設計。操作方面，雖然按摩椅功能非常複雜，但加入了兩個輔助系統，令用家清楚知道運作情況和操作。阿卓爸爸計算過，系統有多達二十二個按摩程式，據知其變化多達五百個，由於選項多，所以按摩椅手枕上加入了類似豪華房車的M Drive導航功能，透過旋轉動作輸入，就可以輕易和快速選擇自己所需功能。

Ogawa Master Drive御手溫感大師椅

售價：$44,800

查詢：Ogawa/3465 6262
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