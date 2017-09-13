﻿智能點穴按摩椅

按摩椅最緊要有兩「度道」—力度和穴道，才能有效消除一日的疲勞。Ogawa新推Master Drive御手溫感大師椅，備有智能感測穴位功能，「點穴」技術一流，椅上更特設七吋大芒，顯示正在按摩的穴位和肌肉，用家可「篤芒」微調按壓位置，認真貼心！



文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉



阿卓爸爸今次測試的Ogawa Master Drive御手溫感大師椅，其「點穴」功能認真一流，系統會有氣囊將身體固定，「中穴」機會率達90%。不過，始終各人身形不同，用家可通過按摩椅上的觸控熒幕，了解所按壓的位置，若覺得不「到位」，可即時「篤芒」或按鍵作出微調，非常方便！



按壓穴位與按壓肌肉有很大分別，穴位講求集中力度，刺激肌肉內深層位置。人手按壓是把身體平躺於牀，用手指向下壓，講求按壓者經驗和力度。按摩椅則要求用家平躺椅上，滾輪向上推時，往往會推起身體，感受不到人手下壓的力度，所以按摩椅要做到精準穴位按壓，就要加入身體穩定設計，Master Drive的氣囊設計很好，能快速穩定用家身體，增強了「點穴」精準度。



配備高速晶片



Master Drive通過日本工程技術，注入幾項獨特功能，其中模擬脊椎師手法產生的人手感覺按摩，結合了中醫穴位手勢，能產生與別不同的按摩效果。廠方指，為加強探測身體穴位及操作性能，今次用了高性能的A.R.M晶片，運算速度更快，提高了精確度，按摩動作亦可一個接一個進行。



按摩系統的一大功能是光療鬆弛，頭部位置有不同LED燈光，可產生不同節奏和頻率彩光，令身心同時進入放鬆狀態。另一賣點是小腿按摩，一般腳部按摩會集中在腳踝和腳板位置，但Master Drive就加入小腿按摩，系統可自動升降，探測及刺激「血海」及「梁丘」兩大穴位，廠方指，這兩個穴位有助消除疲勞及增加血液循環。



測試評語 系統複雜但操作簡便



今次測試，阿卓爸爸帶同了一件David Beckham和英國男裝品牌Kent & Curwen聯手推出的2017全新玫瑰衞衣，目的是測試按摩滾輪對衣服會否造成很大的磨損，結果發現Master Drive按摩時，很多動作也是以「點穴」形式進行，並不是以「掃、刮」方式達到效果，按摩過程中，衣服未有出現毛粒現象，非常理想。 至於按摩效果，亦叫人滿意，其「點穴」功能非常精準，包括兩腰內側的腎俞，滾輪會從左右兩邊向內推，深入肌肉穴位，是極之罕見的聰明設計。操作方面，雖然按摩椅功能非常複雜，但加入了兩個輔助系統，令用家清楚知道運作情況和操作。阿卓爸爸計算過，系統有多達二十二個按摩程式，據知其變化多達五百個，由於選項多，所以按摩椅手枕上加入了類似豪華房車的M Drive導航功能，透過旋轉動作輸入，就可以輕易和快速選擇自己所需功能。



Ogawa Master Drive御手溫感大師椅



售價：$44,800



查詢：Ogawa/3465 6262