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﻿其他選擇 30°曲線按摩路軌

2017-09-13 列印
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　　Pansonic的Momi Momi最近有新技術，其溫感按摩椅EP-MA03加入全新30°曲線按摩路軌，配合電子光學及體壓感應技術，能自動調校至最準確按摩位置，完美貼合頸部及背部肌肉，而其滑動式椅背設計能夠慳位，只須離牆約10cm擺放即可。售價：$16,800

查詢：Panasonic/2733 3833
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