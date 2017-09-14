﻿美國直擊 藤原浩撐iPhone X破格設計

Apple全球焦點新品iPhone X終於登場，人人談論之際，不少人卻不知新機應讀作「iPhone Ten」！美國發佈會上，不少名人現身撐場，包括「裏原宿之父」藤原浩、型仔歌手林俊傑，以及著名美國長跑選手Kara Goucher，他們均對Apple新產品異口同聲讚好！文、圖：Anna（三藩市） 查詢：www.apple.com/hk



糾正讀音：「Ten」致敬味濃



發佈會選址在以Apple教主命名的Steve Jobs Theatre進行，適逢今年是iPhone面世十周年，開場即播放教主錄音，講述Apple的創作精神，現場滲出絲絲傷感。接着Apple CEO Tim Cook登場，再次解說發佈場地的命名，並陸續帶來全新的Apple Watch Series 3、Apple TV 4K及iPhone 8。不過焦點還是落在壓軸的「One more thing...」環節，一如外界所料，全屏幕設計的iPhone X正式登場。其實「X」為羅馬數字「10」，所以應讀作「iPhone Ten」，顧名思義，就是十周年致敬作！



潮流教父藤原浩：設計有懷舊味



有「裏原宿之父」之稱的日本設計師藤原浩亦有現身發佈會，問到最喜歡哪一件新產品，他豪不猶豫答：「iPhone X！」並補充說：「我好喜歡那條金屬邊，這設計令我想起第一代iPhone的金屬邊設計，很有懷舊味道。」除了邊框設計外，他說iPhone X全屏幕亦算是破格設計，飛走Home鍵後，改用手指由畫面底部向上掃作為回歸主頁Home的操作。至於Touch ID解鎖亦換上Face ID，手機正面改用上True Depth鏡頭系統，除設有一個700萬像素鏡頭及一個紅外線鏡頭外，亦有感光及距離Sensor。解鎖時一定要正面望向鏡頭才能觸發辨認，加上有Machine Learning的技術，即使更換了髮型、戴了眼鏡，都能準確辨認，厲害！



奧運選手：新錶最啱跑步戴



全新Apple Watch Series 3在發佈會上成為登場頭炮，在發佈片段中演出的美國長跑奧運獎牌選手Kara Goucher更親身到會場撐新品，她原來是Apple Watch的死忠級用家，更認為系列幫助了不少人改善健康。新作Apple Watch Series 3，雖然比起上代只是加入了Cellular功能，但其實背後技術難關重重，加入連線功能後仍能持手錶輕巧，確是一項新突破。Kara Goucher表示：「手錶加入Cellular功能後，不用靠iPhone都能直接串流Apple Music內的歌曲，加上偵測心跳、GPS、防水等功能，絕對是跑步良伴。」她更即場致電正在玩站立式划板的Apple Watch Series 3用家，對方即使雙手完全空不出來，四圍更是一片湖泊，接收依然清晰！可惜新錶暫時只有GPS版本落實在9月22日開售，售價$2,688起，Cellular版本仲要等等！