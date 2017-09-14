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﻿2017法蘭克福車展 AMG千匹悍跑登場

2017-09-14 列印
■平治車廠主席Dieter Zetsche（左）跟F1世界冠軍車手Lewis Hamilton（右）一同主持AMG Project ONE揭幕禮。
■林寶堅尼替旗艦Aventador S追加Roadster開頂版本。
■保時捷911 GT3新添Touring Package豪華版。
■賓利首發新一代Continental GT，預計明年2月到港。
■奧迪R8 RWS後驅新系列，主張甩尾飄移樂趣。
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        兩年一度德國法蘭克福車展，傳媒預覽日剛於本周二（9月12日）展開，公眾日由本周六（9月16日）起一連八天舉行。今年展覽焦點一如以往落在德國三大集團新車上，全場最搶鏡首選平治旗下Mercedes-AMG推出的Project ONE一千匹馬力限量罕跑。

文：彭志揚　圖：陶存厚、陳偉林（法蘭克福）

        法蘭克福車展今年已來到第六十七屆，這個被譽為全球最大的國際汽車展覽會，佔地面積達二十萬平方米，全球首發新車數量多達二百二十八輛。

　　平治AMG Project ONE在傳媒日搶盡風頭，車子引用由F1賽車1.6 V6汽油引擎和四個電馬達組成的Hyrbid系統，馬力達1,000ps，限量275輛，每輛身價接近230萬歐羅，聽聞全球配額已被認購一空，香港獲得的八輛估計已名花有主。
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