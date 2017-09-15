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﻿法蘭克福直擊 電動車起革命

2017-09-15 列印
■奧迪Elaine電動概念SUV，加入AI人工智能系統及Level 4自動駕駛裝置。動力組合包括95kWh固態電池和429ps馬力電馬達，0至100km/h只4.5秒，續航力達600km。
■寶馬X7 iPerformance是一款豪華如7系的四驅混燃SUV概念。
■Smart Vision EQ Concept電動概念小車，配備旋轉開啟透明車門，鬼面罩屏幕可顯示訊息或情感圖案。
■平治電動車副線EQA電動概念小車，預計2020年投產，級數跟A-Class接近。
■福士I.D.電動車副線一門三傑，當中包括Crozz玩樂概念車，續航力達500km。
■寶馬晒冷式展示全系列電動及混能車，包括最新BMW i Vision Dynamic概念作。
■MINI Electric Concept沒有具體資料，只表達品牌2019年推出電動車的決心。
■積架I-PACE電動車於2018年中開售，據知香港同步引入。
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        德國法蘭克福車展舉行中，三大德國汽車集團福士、寶馬和平治都集中火力展示他們研發電動車的全速前進態度，各廠商都以2025年作為電動車大量普及的目標。例如福士揚言全集團在2025年將有八十款電動車供選擇；寶馬宣佈2025年將有二十五款「電能化」新品種應市，當中有十二款是電動車。平治亦表示旗下EQ電動車系列將於2020年開售，而2025年將有最少十款不同車型供選擇。大家準備好迎接這個電動車新時代未？

文：彭志揚        圖：彭志揚、陳偉林
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