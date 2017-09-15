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﻿高速數據無限用

2017-09-15 列印
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        不少用家愛以手機睇片，隨着網絡速度愈來愈快，支援畫質更高清，每月數據用量容易不經不覺到上限。近日3香港推出「數據自動寶」服務，登記後即使用盡本身數據都可以繼續上網，而且網速不會減慢，每用多200MB只需附加$9，更以$198或$298為附加費上限（視乎本身月費計劃而定），就算達到付費上限後，數據服務亦不會中斷，最適合一眾經常上網瘋狂睇片的用家！文：Anna

查詢：www.three.com.hk
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