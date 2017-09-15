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﻿合金藍牙無線耳機

2017-09-15 列印
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  無線耳機是不少iPhone用家的必備配件，雖然真無線（True Wireless）耳機如AirPods已在市場推出一段時間，不過仍有不少用家鍾情以電線連接左右兩邊的耳機款式，感覺較不容易掉落。好像英國耳機品牌RHA新出的MA650 Wireless藍牙耳機，不止支援較高音質的aptX制式，更用上不鏽鋼打造耳殼位，感覺高貴，耐用度亦有所提升。耳機更具IPX4防水防汗規格，播放時間長達12小時，絕對是長跑練習好拍檔！

售價：$798 文：Anna

查詢：2262 1173
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