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﻿Google加持小米雙鏡新機

2017-09-15 列印
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  內地品牌小米近日同Google合作，推出用上原生Android系統的小米A1。作為參與Google Android One項目的手機，內置系統完全「無添加」，無論系統更新或安全性均由Google包辦。除用上原生系統這一大賣點外，小米A1的規格其實也不俗，皆因搭載了小米6旗艦級的雙鏡頭相機，處理器亦用上Snapdragon 625，儲存容量更有4GB RAM配64GB ROM兼支援外置microSD卡。新機已率先在香港開賣，以二千元有找的定價而言，性價比相當高！

售價：$1,799 文：Anna 

查詢：3596 7365
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