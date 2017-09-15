﻿台式巷弄燒肉情

假如你是台灣燒肉迷，或許早已聽過胡同燒肉的大名，皆因它曾被台灣知名藝人納豆在節目中公開稱讚為「全世界最好吃的燒肉店」！餐廳最近進駐尖沙咀，開業數星期，訂位已排到10月，到底當中有甚麼秘密令客人蜂擁而至？文：李泳烔 圖：黃幹文



這家過江龍燒肉店開在尖沙咀寶勒巷的商業大廈內，沒有刻意宣傳，卻讓不少食客慕名前往，原來餐廳在台灣已開設十家分店，內地有四家，是寶島人氣燒肉店。來自台北的副店長戴信宏（阿宏）解釋，餐廳取名胡同，是因為台灣第一家店是在巷弄裏開，也想向北京的胡同文化致敬，希望店員跟客人的關係像鄰居般親厚。



店家不像一般燒肉店提前醃肉，而是即點即調味，盡量保持新鮮肉質及味道。阿宏將三款醬汁放在桌上，包括燒肉汁、味噌醬和辣味味噌醬，最特別是兩款味噌醬都加入了蘋果蓉，「希望客人盡量原汁原味享用燒肉，部份肉類可用醬料調味，例如味噌醬，鹹中帶甜，比較適合燒肉。」



富嚼勁骰子牛肉



餐廳餐牌相當平實，沒有太多意想不到的燒肉配料，最特別是產自台灣的墨汁香腸，全以新鮮墨魚切粒製作。先把香腸放進燒盤上面，待它燒得緩緩捲起，香腸周邊變得焦香即可品嚐，吃起來油脂感不重，帶有墨魚天然鹹香味。



骰子牛肉選用澳洲純種和牛，油脂分佈較平均。簡單將牛肉的四邊略為燒香，保留中間漂亮的粉紅色澤，吃起來彈牙帶筋，有嚼勁卻不會太韌。除燒肉外，蟹膏生乾貝也是個驚喜，將香港人最愛之一的北海道帶子刺身，在中間輕切一刀，釀入經阿里山山葵和醬油調味的蟹膏，味道匹配，簡直是天作之合！



我一邊吃一邊跟阿宏聊天，還以為他天生健談，原來是訓練出來，「我本來是在廚房工作，但很想看客人吃完燒肉後的反應，便轉到樓面工作。」他笑容滿面道：「一開始完全不知說甚麼，由聊天氣開始，到現在也懂得跟外國客人寒暄。在台灣很多都一個人用餐，自然想找個人聊聊天，看到他們餐後滿足地離開，非常有成就感。」用餐完畢，離開餐廳至升降機關門，阿宏還在目送我，突然明白最令人留戀的，也許不是食物，而是人情味。



橘焱胡同燒肉夜食



地址：尖沙咀寶勒巷3至7A號 萬事昌廣場1樓102號舖



查詢：2642 1818