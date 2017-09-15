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﻿意大利南北佳餚

2017-09-15 列印
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  雖然香港美食多，但想吃到外國名廚的手藝也並非易事，幸而不少酒店都會偶爾邀請異地名廚來港作客，炮製滋味盛宴。例如最近Cucina意大利餐廳便邀請了來自意大利的米芝蓮一星名廚Fabrizio Tesse，於9月20日（三）至24日（日）親臨餐廳作客席廚師，為賓客帶來意大利北部及南部的傳統佳餚。

  Fabrizio Tesse主理的晚市套餐（$988/位）菜式豐富，推介生西西里紅蝦薄片伴魚子醬及熱情果，以及海鱸魚扒伴蘑菇、栗子、南瓜及薑蓉，後者以地中海鱸魚及意大利北部的特色食材包括蘑菇及栗子入饌，配搭薑蓉進食，份外清新。甜品方面推介榛子果仁糖伴朱古力及開心果海綿蛋糕配紅莓（圖），以及Fabrizio精心設計的意式提拉米蘇3.0，後者以意大利馬斯卡邦芝士、手指餅乾、可可粉及凍咖啡炮製，令人回味不已。文：李泳烔

地址：尖沙咀海港城

馬哥孛羅香港酒店6樓

查詢：2113 0808
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