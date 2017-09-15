﻿熊本天草 約會海豚

踏入9月，又是郊遊好季節，喜歡親近自然的，不妨來到日本九州熊本縣西南面的天草（Amakusa）一遊，因為在這片純美外島區域北面的早崎海峽，正是日本有數的海豚棲息地，乘船出海，更有超過九成半的機率能夠看見海豚蹤影呢！文、圖：林逸



天草這個由一百二十多座大、小島嶼組成的外島區域，因着自然美景及樸素民風，一直被熊本人視作偷閒後樂園。到訪當地的旅客，除會乘坐觀光船暢遊天草列島及細賞連接境內多個主要島嶼的天草五橋的迷人風光，更不會錯過的一項玩意，就是出海看海豚。



原來目前在日本境內，可找到兩處主要的野生海豚棲息地，其中一處是東京附近的小笠原群島，另一處就是天草。據當地人表示，在天草北面及島原半島南面的早崎海峽，由於是海流交匯處，海洋生物豐富，因而引來不少野生海豚在此棲息，估計數目更多達二百五十頭。這些在此出沒的海豚的其中一個特色，就是絕不怕人，所以當地的觀光業者便以觀光船領客人出海，近距離觀看海豚生態。



得見機率逾九成八



在天草機場以北約十多分鐘車程的五和町二江，以及前島的L'isola Terrace Amakusa，都是乘船出海看海豚的基地，這趟我由三角港來訪，便選擇了較近的L'isola Terrace Amakusa，從這裏的碼頭參加由Sea Cruise開辦的海豚航程出海。這個每日上午十時、下午一時及三時分別有船出海的航程，大約兩小時內，除會領客人賞到天草五橋及有明海一帶的美景，重頭戲當然是在航行約四、五十分鐘後可達的早崎海峽看海豚。或許大家會問：「真是那麼容易看見嗎？」是的，據船公司的統計，能看到海豚出沒的機率便高達九十八個百分點以上，若果真的看不到，只好怪自己跟牠們沒緣份吧！事實上，當天所見，海豚都聯群結隊地在我們的船旁暢泳，教在附近多艘觀光船上圍觀的客人都極感雀躍，令周遭都響遍此起彼落的歡呼聲及相機快門聲，教大家都盡興而歸。



Sea Cruise



地址： 熊本縣上天草市松島町合津6215-22



電話： 81 969 56 2458



費用： 成人4,500日圓（約320港元）



小童1,500日圓（約107港元）起



網頁： www.seacruise.jp



