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﻿超萌漿糊仔 陪你過中秋

2017-09-16 列印
漿糊仔於中秋期間突襲置富Malls。
在紅磡置富都會坐上漿糊仔小巴拍照。
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　　賣相可愛的Fueki漿糊仔一向有不少粉絲，最近就特別從日本遠道而來，化身置富Malls商場多個Cute爆場景，當中位於紅磡置富都會的《至叻滿FUN學園》，巨型漿糊仔會與好友穿上繽紛色彩的校服，大家更可與Fueki坐上校巴影相留念。

　　至於另一重點推介，就有馬鞍山廣場的《Fueki開心創意館》，內有全球首次曝光的3D立體Baby Blue漿糊仔，他更會變身成大畫家，邀請各位粉絲成為其專屬模特兒。另外，漿糊仔更會以萌爆小動物造型現身天水圍置富嘉湖，為大家帶來《繽FUN動物遊樂園》，展出香港限定的雞仔及玉兔造型，粉絲們定必要留意。活動期間，置富Malls亦會有連串節目，送出豐富漿糊仔獎品，而於場內任何2間商店累積消費滿指定金額，更可免費換領置富Malls×Fueki別注版月餅或證件套。

文：Ki
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