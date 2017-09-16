﻿本土設計旅者夢飛行

有人說香港是一個以金融業為主的社會，不過「搵錢大計」並未抹煞本地設計師對創作的熱誠。其實本地薑完全不遜外國名牌，就像以下這個以生活旅行為設計理念的品牌，已見香港人充滿澎湃的創意。



文︰Angel 圖︰蔡建新



擔綱新品牌FREQUENT FLYER設計師及品牌經理的Heidi，本身曾為大型連鎖品牌的手袋Designer，自言設計一個新品牌為她帶來新挑戰，先是巿場定位，然後是款式設計，再是物料選擇，每一步都非常重要。單看品牌名字，已令人聯想到產品為旅者而設，「沒錯，它是生活旅行裝備品牌，如首個系列Tarpaulin Collection最大賣點是當用家拉開拉鏈時，產品是可以完全攤平擺放的，令旅者在酒店收納時更方便。」Heidi一邊向筆者示範。正如筆者在日本旅行時，經常居住於面積細小的民宿，這個設計就非常User Friendly。



系列共有六款單品，分別為手拉行李箱、大背囊、小背囊、大化妝袋、小化妝袋及相機套。物料方面採用了拉力特強的防水夾網布。品牌早前參加了K11 Design Store舉行的The D Project產品設計比賽，贏得獎項，讓品牌可以進駐K11，對一個新品牌來說，是極大鼓舞。而對本土品牌來說，最大困難當然是昂貴的租金，所以現時以網上銷售為主，但如閣下像筆者一樣喜歡行街見實貨，都可以到其Pop Up Store一逛。



店址︰尖沙咀美麗華商場1期地下Kiosk B



查詢︰www.frequentflyer.com.hk