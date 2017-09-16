  • 2017年9月16日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 充電器CelineiPhone捐血補選

日報新聞 > 副刊

﻿背包主攻年輕人

2017-09-16 列印
Cambridge 尼龍背包$599
Abbey 棉麻手提袋$750
Previous Next

  同是本土手袋品牌的Growth，由幾位年輕設計師月前共同打造。設計主要為背囊及Tote Bag款式，用上尼龍及棉麻為物料，主攻年青女士，賣點是輕便、易襯、耐用。設計師團隊認為年輕人較喜歡本土品牌，即使返學去街也不易跟人撞款，顯露獨特個性最重要，比起一些國際品牌更具賣點。他們第一步為進駐商場做Pop Up Store，下一步則開設Online Shop，希望能迎合年輕人網上購物的習慣，同時又有小型實體店。

店址︰將軍澳新都城二期2樓

CTbeatz

查詢︰2413 8478
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd