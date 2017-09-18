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﻿洗護+漂染 秋日髮案

2017-09-18 列印
洗髮滋養 Apivita女士防脫髮洗髮水 $200 ■蘊含沙棘複合物，有助強健髮根，滋養缺乏生氣的秀髮，紓緩頭皮問題。
L’occitane草本療法深層滋養洗髮水 $180 ■蘊含橄欖油配方，配合乳霜質地，滋潤度較高，特別適合乾燥頭髮使用。
髮絲修護 Valmnot活力鎖色亮彩髮絲噴霧 $890 ■其水層精華中蘊含豐富Copper DNA及瑞士冰川泉水，強效補充水份及強化髮絲纖維，使髮絲更順滑貼服及具彈性。
L’occitane草本療法深層滋養護髮膜 $280 ■蘊含甜杏仁油、花籽油和乳木果等頭髮所需的脂肪酸，能即時滲入髮絲，建議每周使用一次。
Fur Oil $420 ■以100%天然配方製成，蘊含葡萄籽油、荷荷巴油、茶樹油及小麥籽油，有助軟化頭髮。
頭皮呵護 Apivita天然魔法頭皮護理精華 $180 ■主要成份為蜂膠、有機薰衣草香薰油、有機葡萄籽油等，有助促進頭皮的微循環，於洗髮前將精華滴於頭皮上10分鐘，然後以洗髮水清洗即可。
Valmont活力生機頭皮秀髮修護素$890 ■蘊含Copper DNA、濃縮活性肽、抗醣化複合物（印度紫檀樹萃取物）及從新西蘭羊毛中提取的微細角蛋白，有助促進微循環，刺激角蛋白的製造，重建頭皮纖維。
KMS玩髮無重髮蠟 $190 ■可塑造無重質感，一方面可為頭髮定型，一方面帶來彈性質感。
鎖色必備 Goldwell豐盈噴霧 $240 ■專為幼細頭髮而設，抗熱鎖色，其成份中所蘊含的角蛋白和彈性蛋白，可令頭髮順滑易梳，塑造出豐盈感。
長髮恩物 KMS熱塑快速乾髮噴霧 $230 ■長髮難乾是女生每天要面對的煩惱，這支快速乾髮噴霧原理是重建頭髮內部結構，加速頭髮吹乾及自然乾的時間。
3CE Treatment Hair Tint $89/支 ■染髮時可依個人髮質的上色程度，等待五至二十分鐘，再用水沖洗乾淨便可。
Kiehl’s男士木香洗髮護髮乳 $180 ■二合一的洗髮護髮配方，幼滑泡沫能增強潔淨度，產品混合多種精油的木調芳香，能於洗髮後散發香味。
Kiehl’s啞緻豐盈造型髮泥 $180 ■配方蘊含摩洛哥火山泥，增加頭髮豐盈感之餘，亦能塑造啞緻效果。
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        秋天氣候乾燥，不但肌膚缺水，就連秀髮亦變得乾旱，這時更要小心挑選洗護及漂染產品，呵護脆弱的頭皮和乾枯受損的髮質！

文︰Angel　部份圖片︰黃幹文　模特兒︰Sana K

        提到髮質問題，我們大都只會摸摸自己的頭髮，看看是否順滑易梳，又以為用大量護髮素便可滋潤秀髮，但其實讓頭皮和髮絲吸收足夠營養，才是改善髮質的根本方法。大家可先從使用補充營養的洗髮水開始，紓緩髮絲受損問題，再加添頭皮護理精華，促進頭皮的微循環，防止脫髮。然後，就是根據自己的髮質，為髮絲提供養份，如染髮人士可選用鎖色專屬的產品，避免頭髮因漂染而受損。最近更有品牌推出快乾頭髮噴霧，只要噴完再用風筒吹，頭髮便可快乾一倍，減輕頭髮因受熱致損的情況，確是長髮者恩物！

七日染髮 隨時轉色

  潮人經常轉換髮色，但漂染頭髮極傷髮質，最近3CE推出的Treatment Hair Tint染色護髮劑，染髮後可維持髮色達七日，更有修護髮絲之效，全系列共有五種顏色可供選擇，包括時興的Baby Pink，極吸引！

男士護髮防塌推介

  男士的髮質通常較粗，因此最好選擇具深度滋養功效，又能同時保持秀髮清爽的洗護或造型產品。Kiehl’s新推出的男士造型及洗護系列特別加入巴卡斯果油，含高濃度飽和脂肪酸，可助修護滋潤髮絲，但又不會令髮型下塌，特別適合短髮男士使用。

3CE 2387 4577

Apivita 2506 3353

Goldwell 2529 1018

Fur 2500 0555

Kiehl's 2328 9399

L'occitane 2899 4100

KMS 2529 1018

Valmont 3691 8996
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