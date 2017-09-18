﻿洗護+漂染 秋日髮案

秋天氣候乾燥，不但肌膚缺水，就連秀髮亦變得乾旱，這時更要小心挑選洗護及漂染產品，呵護脆弱的頭皮和乾枯受損的髮質！



文︰Angel 部份圖片︰黃幹文 模特兒︰Sana K



提到髮質問題，我們大都只會摸摸自己的頭髮，看看是否順滑易梳，又以為用大量護髮素便可滋潤秀髮，但其實讓頭皮和髮絲吸收足夠營養，才是改善髮質的根本方法。大家可先從使用補充營養的洗髮水開始，紓緩髮絲受損問題，再加添頭皮護理精華，促進頭皮的微循環，防止脫髮。然後，就是根據自己的髮質，為髮絲提供養份，如染髮人士可選用鎖色專屬的產品，避免頭髮因漂染而受損。最近更有品牌推出快乾頭髮噴霧，只要噴完再用風筒吹，頭髮便可快乾一倍，減輕頭髮因受熱致損的情況，確是長髮者恩物！



七日染髮 隨時轉色



潮人經常轉換髮色，但漂染頭髮極傷髮質，最近3CE推出的Treatment Hair Tint染色護髮劑，染髮後可維持髮色達七日，更有修護髮絲之效，全系列共有五種顏色可供選擇，包括時興的Baby Pink，極吸引！



男士護髮防塌推介



男士的髮質通常較粗，因此最好選擇具深度滋養功效，又能同時保持秀髮清爽的洗護或造型產品。Kiehl’s新推出的男士造型及洗護系列特別加入巴卡斯果油，含高濃度飽和脂肪酸，可助修護滋潤髮絲，但又不會令髮型下塌，特別適合短髮男士使用。



3CE 2387 4577



Apivita 2506 3353



Goldwell 2529 1018



Fur 2500 0555



Kiehl's 2328 9399



L'occitane 2899 4100



KMS 2529 1018



Valmont 3691 8996