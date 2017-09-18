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﻿優雅懷舊秋冬鞋履

2017-09-18 列印
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  踏入秋季，衣履亦換上季度新色，復古懷舊是不能缺少的元素，如Millie’s秋冬鞋履便加入復古設計，其中Retro Deco系列（圖），以柔和色彩配合絲絨及蝴蝶結裝飾，充滿少女味。若想型格一點，Oxford Shoes是另一選擇，鞋面飾上金屬及閃石，又或以爆烈皮紋為面料，搶眼又有型。此外，富質感的馬毛、麖皮亦加入新系列選材中，喜歡優雅配搭的女士，不難找到心水之選。

文︰Angel

查詢︰3929 0309
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