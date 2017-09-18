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﻿藝術元素護膚新店

2017-09-18 列印
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  提到瑞士護膚品牌La Prairie，大家都會想到其高端科研產品，以往除了包裝具高科元素，就連專櫃都以高科、優雅為裝潢設計。不過近來品牌改以創新形象現身，如剛在中環國際金融中心登場的新店，便糅合大自然為設計概念，除透過運用木材及礦物元素營造自然氣息，還擺放了小型雕塑，打造出一家有氣派又充滿藝術感的護膚店，大家在購物時又多一番體驗了。文︰Angel

查詢︰2524 6136
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