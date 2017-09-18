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﻿東方神話龍配飾

2017-09-18 列印
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  龍向來是東方神話的代表，首飾品牌Thomas Sabo今季推出的Dragon Nights新系列，便是以這充滿東方特色的「龍」為設計藍本，無論是頸飾或吊墜（圖）的造工均精細無比，配飾有以經加黑處理的925純銀為素材，亦有以玫瑰鍍金作點綴，剛強優雅，極具特色。系列還有寓意長壽的「壽」字符號作品，同樣極富東方色彩。

文︰Angel

查詢︰3184 0145
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