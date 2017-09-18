﻿廣島熱爆忌廉包

新一輪過江龍店襲港潮又來了！說的是創立於1933年的廣島忌廉包名店「八天堂」，因主打多款香甜口味的忌廉包，多年來風行全日本！這人氣名店剛進駐海港城，開設首家香港海外分店，甫開業旋即爆紅，成為Fans排隊熱店！文：甘偉丁 圖：黃頌偉



主打的五款忌廉包，包括抹茶奶油麵包、吉士麵包、生奶油吉士麵包、朱古力奶油麵包及小倉紅豆奶油麵包，可選堂食或外賣。原來這人氣Cafe由印尼餐廳1968老闆之一蔣翹帆引入，他初時估計香港客人偏愛抹茶奶油麵包，豈料甫開業，大家都買齊五款口味，故很快便售罄。日本的忌廉包是由廣島的中央工場製成後，運送到日本各地，香港店則每日自家焗製，再唧入忌廉餡料，新鮮出售。



一眾口味中，記者較鍾情抹茶奶油麵包及吉士麵包，前者包身香軟，抹茶奶油餡料不過甜，以京都知名的宇治園抹茶粉入饌，帶有清新茶香。吉士麵包充滿濃郁蛋香味，同樣香軟美味。忌廉包除即買即吃，還可放入雪櫃冷凍品嚐，口感更鬆軟，別有風味。



精緻和洋美食



除人氣忌廉包，還有多款和洋美食值得一試！新店供應多款鹹甜美食，在日本屬期間限定，例如明太子烏冬配溫泉蛋，來到香港卻變成長期供應的固定款式，實在是Fans福音。鹹點必試南蠻炸雞漢堡配黑松露炸薯條，選用自家焗製麵包，輕煎表面以增加鬆脆口感，配以酥脆炸雞，層次豐富又飽肚。



甜點可選八天堂西多士，將王牌的吉士麵包沾上蛋漿後輕煎，再加上焦糖，甫切開即流出香濃吉士醬，伴以香蕉、士多啤梨等品嚐。朱古力圓屋頂則驚喜十足，甜品淋上熱士多啤梨糖漿，融化朱古力圓頂便露出內藏雜果漢堡，香甜可口，必定可俘虜一眾少女的心。



八天堂



地址：尖沙咀廣東道25號海港城G104號舖



查詢：2111 1184