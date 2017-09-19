﻿馬爾他新舊國都

地中海島國馬爾他（Malta）對不少旅者來說，是個無憂國度。這趟乘坐銀海郵輪（Silversea）旗下的銀魂號（Silver Spirit）豪華郵輪來訪，便分別在新、舊國都瓦萊塔（Valletta）和姆迪納（Mdina）看盡雙城的瑰麗色彩，極度吸引。



文：韋利 圖：韋利、星島圖片庫 鳴謝：Silversea



瓦萊塔世遺文化之都



許多到訪馬爾他的旅客，都會以極具地中海風情的藍調景點為目標，然而除卻藍洞、藍潟湖及年初倒塌而化為烏有的海蝕奇景藍窗（Azure Window），該國首都瓦萊塔，其實還有另一種誘人色彩。



原來這個歐盟國家中的最細小國都，一直都以山城中的蜜糖色彩見稱，沿海濱漫步，便可看見以沙岩構建的壯麗城牆，至於山上的古老樓房，大部份更以沙土顏色為主調，配合古典別致的木構陽台，在城中狹窄街巷中邊走邊看，已極浪漫詩意。



這個在十六世紀為抵禦鄂圖曼軍隊而由騎士團團長Jean Parisot de Valette建立的古老城市，雖富古雅韻味，卻處處帶着幾分地中海的熱情，特別是在日照較長的夏季，更如一位被艷陽曬得滿身蜜糖膚色的可人兒，令人目不轉睛。



隨着銀魂號來到這個位處地中海的世界遺產城市後，便決定沿着海濱的高低錯落街道朝山上走，在棋盤般的方正街道間穿插，不時可發現許多典雅的巴洛克式建築，當中最值得細看的，便要數華麗的聖約翰大教堂（St. John's Co-Cathedral）。這座在1573年興建的教堂，外觀不算矚目，可是裏面卻是金光閃閃，不論是刻着騎士團事迹的拱型天花壁畫，或是地板上的埋葬騎士團成員墓碑石刻，以及教堂美術館珍藏的名畫《施洗者聖約翰的斬首》，均如藝術品般華麗精緻。



姆迪納中世古風滿溢



若說首都瓦萊塔古今韻味兼備，那作為中世紀時期馬爾他首都的姆迪納（Mdina），更可用古風滿溢來形容。這個在公元八世紀由腓尼基人建立的古城，曾先後由羅馬人、阿拉伯人及諾曼人統治，姆迪納的名字，便是阿拉伯人留下，直至騎士團將首都遷至瓦萊塔，迪納姆才逐漸式微。



從瓦萊塔市中心乘搭巴士前來，約半小時左右已來到山丘上的城門，沿塔樓進入古城，感覺活像置身另一時空，只見淡黃色城牆內，不時有接載遊客的馬車擦身而過，在橫街窄巷，更到處是十七世紀因地震而重建的典雅巴洛克式建築，若非日間遊人眾多，相信定能感受「寂靜之城」（Silent City）古老又神秘的氣氛。



拉巴特認識保羅事迹



姆迪納古城面積不大，個多小時便可逛畢，只是城內有不少小店食肆，加上各式的教堂及博物館，細心欣賞，足可遊上大半天。



若數古城的頭號遊點，非聖保羅大教堂（St Paul’s Cathedral）莫屬，建於十二世紀的大教堂，是紀念《聖經》的重要人物使徒保羅而建，在教堂內現可賞到不少介紹保羅生平事迹的畫作及雕刻，原來根據《聖經》記載，保羅當年在前往羅馬時，因船隻遇難沉沒，被迫要在馬爾他住上一段日子，正因如此，便有機會向島民傳道，令他們成為基督教徒。



走出姆迪納古城，不遠處便是小區拉巴特（Rabat），在此可找到聖保羅地下墓室（St Paul’s Catacomb）。這裏既屬公元一、二世紀時的基督徒埋葬地，不遠處更有另一個名字差不多的保羅地下洞穴（St Paul’s Grotto），傳說是保羅沉船後藏身居住的地點，值得信徒們前來朝聖！



旅遊備忘



持特區護照或BNO護照入境馬爾他均免簽證。



查詢：2739 1515（馬耳他領事館）



阿聯酋航空由香港經杜拜至馬爾他，來回經濟客位票價約7,348港元，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.emirates.com



銀海郵輪明年4月27日出發的希臘雅典至意大利羅馬九天行程，會停靠馬爾他Valletta，並途經希臘及意大利多個城市，入住海景套房連船上餐膳及娛樂，每位約28,080港元起。



網頁：www.silversea.com



visitmalta.com（馬爾他旅遊局網頁）