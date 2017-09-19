﻿東洋風味商務午餐

Fifi曾在銅鑼灣工作逾十年，對該區食肆瞭如指掌，就日本料理而言，近年啟業的楽壽司Kishoku，確是商務午餐的不錯之選。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）圖：黃頌偉



位於耀華街商廈的楽壽司環境雅致，主餐區兩旁卡座寬敞，舒適恬靜。午巿時段提供約十款套餐，其中壽司定食是Fifi最愛，全因日本直送的食材不但新鮮，而且配搭富心思，如真鯛魚壽司口感清淡帶韌，撒上昆布提味，味道更突出。爽甜的赤貝用上柚子及青檸提鮮，至於因正值夏季而味道較淡、油脂稍遜的油甘魚經煙燻後，層次更有深度。



雖然松葉蟹並非當造，蟹肉卻不失鮮甜清爽，放上口感順滑的紫海膽作壽司，雙重口感更加滋味。清甜的牡丹蝦則佐以少許燒蝦膏，以增添濃郁香氣。醬漬吞拿魚壽司撒上芝麻增加咬感，而北海道紫海膽軍艦味道甘甜，口感綿滑，大吞拿魚腩更是入口即溶。迷你Negitoro Don同樣不俗，香葱吞拿魚佐以北海道紫海膽、醬漬蛙魚子和自製蓮根片享用，前者口感豐盛，後者更添香脆。



鮮美厚切刺身



北海丼則集合三款港人最愛的刺身，分別是鮮甜肥美的北海道帆立貝、甘香細滑的北海道紫海膽，以及鹹鮮兼備的醬漬蛙魚子。精緻的Chirashi散壽司放滿鮮美刺身，店裏的散壽司沿用厚片切法，而除了赤貝、牡丹蝦、紫海膽和大拖羅外，還有味道較淡的太刀刺身及鮮甜煙韌的真鯛卷，肉厚肥美。



至於鹽燒油甘魚鮫質感細滑，魚皮和魚骨同樣燒得甘香，佐以黏軟的新潟越光米和暖胃的味噌湯，別有一番東洋家常料理風味。最後，和牛丼沿用矜貴A4級別宮崎和牛，配合香蒜味淋茄汁品嚐，極之惹味。



楽壽司 Kishoku



地址：銅鑼灣耀華街38號Zing! 5樓



電話：2893 0333