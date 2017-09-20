﻿孤苦毛孩 中轉安樂窩

不少港人視毛孩如親兒，但並非每頭毛孩也可幸運地遇上好主人，那些得不到主人愛護的狗隻，分分鐘落難街頭成為「孤兒」，生活悲慘。有心人謝婉儀（Ivy）兩年前成立「阿棍屋（House of Joy & Mercy）」，讓孤苦毛孩住進這個快樂中轉站，並盡力為牠們找尋領養者，她希望社會上有更多有能力的人主動關注動物權益。文、圖：Ki



兩年前，Ivy放棄了幼稚園教務工作，把所有積蓄用來成立非牟利慈善機構「阿棍屋」，更一手一腳將舊址（剛遷往元朗錦田新址）元朗朗河路一塊二千方呎爛地變成動物院舍，希望幫助一眾無家可歸的毛孩。



Ivy和狗狗的緣份，要由陪伴她多年、現已離世的洛威拿「阿棍」說起。「牠是我從繁殖場取回來的，起初我每次拿起地拖、掃帚清潔時，就發現牠很驚恐，估計是以前被人用棍打過，所以索性叫牠做『阿棍』。我們愉快地相處了六年，後來牠患了癌症，而我當時亦身患惡疾，相依為命，有同病相憐的感覺。最後牠離世了，我希望將關愛延續到其他動物身上，所以成立了『阿棍屋』，希望幫到狗，也幫到人。」現時機構以暫託動物中心為定位，除了不少有心人主動聯絡Ivy要求收留狗隻外，也會將流浪街頭、有傷病危疾的狗隻帶來暫住，而院舍亦會提供動物絕育、放養等服務。



必經生老病死之苦



現時院舍的狗場內有不少健康狗隻等待善心人領養，而事實上，院舍成立至今，已為四十三頭狗狗及三十隻貓咪作成功配對，覓得新主人。Ivy認為，領養動物才是解決流浪狗問題的根本，否則暫養地方再大也沒有用。而從事這份工作的最開心時刻，就是收到狗狗主人寄來的開心生活照，知道牠們獲得幸福，給予她最大的原動力。



Ivy坦言，並非每隻毛孩都那麼幸運，例如上了年紀或生病的狗狗，相對較難覓得好歸宿：「不少狗狗因患病導致傷殘，就如院舍內一頭很嗲人的狗女，牠患了惡性腫瘤要切除前肢。救到的都希望盡量救，我認為我們無權為老去或生病狗隻進行安樂死，反而要珍惜牠們在世的最後時光，令牠們愉快度過。」Ivy堅信，生老病死之苦，是所有動物都要必經階段。「我希望多些有能力的人主動關注動物的權益，令人類最好的朋友活得開心！」



阿棍屋



地址：元朗錦河路馬鞍崗232號



查詢：9619 8780