﻿超溫暖 我家毛孩相展

想知道再次得到主人寵愛的感覺有多幸福？銅鑼灣時代廣場與愛護動物協會合作，由即日（9月20日）至10月8日（日）舉行「我家的毛孩」相展，大家可透過一幅幅愉快的相片，見證毛孩重拾快樂的時刻。場內亦展出五十位喵星人獲主人收養後的日常生活影像，希望讓大家明白到，領養足以改變毛孩的一生。當中有不少感人的真實個案，相片下方還特意配上喵星人們的「獨白」字句，例如今年九歲的毛毛，五年前就在非法繁殖埸內過着「非喵」生活，後來獲得領養，現在每天就騎在主人背上一起玩手機，非常開心。值得一提是現場以仿家居形式佈置，大家經過不妨細意觀賞，感受溫馨氣氛！



「我家的毛孩」 相展



日期：即日至10月8日（日）



時間：10:00am至10:00pm



地點：銅鑼灣時代廣場（免費入場）