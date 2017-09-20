  • 2017年9月20日 星期三
  • 31º
  • 73%
熱門： 何君堯周生生使徒行者2港鐵許紹雄

日報新聞 > 副刊

﻿善心月餅 助動物尋家

2017-09-20 列印
Previous Next

　　中秋佳節臨近，大家都會食月餅應節。愛護動物協會最近就與香港著名原創卡通人物「Squly & Friends」及奇華餅家合作，炮製特別版麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮 蓉月餅，備有單個罐裝（$45）及四罐禮盒裝($180）。月餅盒設計趣緻可愛，用上有趣動物作主角，以祝願人與動物都可以在佳節開心團圓。當中每賣出一盒月餅，籌得的所有收益都會用作幫助無家動物找尋幸福的歸宿，相當有意義！

查詢：2232 5540
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd