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﻿同場加映 親子解謎工作坊

2017-09-20 列印
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　　為慶祝10月4日（三）的「世界動物日」，香港愛護動物協會教育部特於10月14日（六）及21日（六）舉辦全新親子工作坊，以野生動物為主題，讓小朋友飾演小偵探，通過不同遊戲破解謎團，找出和認識活動的動物主角，進一步了解人類和大自然的關係。小朋友可和家長一同製作創意小手工，完成活動後，更會獲頒證書一張及得到精美禮品一份。

查詢：www.spca.org.hk/join-us/course
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