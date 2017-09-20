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﻿法蘭克福直擊 掀背辣跑新星

2017-09-20 列印
■新款Polo GTI估計明年中在港發售，如售價可定在三十萬元以下，相信不愁銷路。
■初代Golf GTI於1977年誕生，是福士GTI車系鼻祖。
■本田在歐洲推出全新Customer Racing客戶賽車計劃，首展Civiv Type R FK8落場版本。
■雷諾新一代Megane RS搭載280ps馬力1.8公升Turbo引擎，同時具備後軸轉向功能。廠方指明年追加300ps馬力Trophy版。
■由德國Brabus改裝的Ultimate 125，1.0 Turbo引擎馬力提升至125ps，車價近五萬歐羅。
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        德國法蘭克福車展舉行中，除了一眾電動概念車和超跑引人入勝之外，多款平易近人的Hot-hatch掀背跑車新星同樣令人關注，當中福士Polo GTI和雷諾Megane RS已鐵定明年來港上市，令人十分期待。

文：彭志揚 圖：彭志揚、陳偉林（法蘭克福）

        福士在全新Polo GTI今屆法蘭克福車展作全球首度發表，新車配備2公升Turbo引擎，輸出高達200ps馬力和32.6kgm扭力，0至100km/h只6.7秒。車廂配上10.25吋數碼表板及中控台觸控屏幕，包裝吸引。福士為慶祝GTI系列誕生四十周年，特別展出初代Golf GTI，成為展台主角之一。
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