﻿屏東小琉球 全天候海洋學堂

說起台灣屏東縣，很多人都熟悉墾丁，但擁有純美自然風光的，還有小琉球這個珊瑚小島，島上有看不盡的奇妙海洋生態，大夥兒在潮澗帶上漫遊，細聽導遊介紹沿途的獨特生物，猶如上了一節海洋生物課呢！



文、圖：韋利



鳴謝：台灣觀光局、中華航空、大鵬灣國家風景區管理處、屏東縣觀光協會、屏東客運



乘飛機來到高雄，再前往屏東東港碼頭轉乘小輪渡海，個多小時便可抵達這個藍天碧海的人間天堂。在高速船停靠的白沙尾港，單是彩虹色調的碼頭及堤岸上猶如與藍天相連的海洋生物彩繪壁畫，已叫人融入悠閒的海洋氣息中，只是好戲還在後頭，因為漂亮美景實在賞之不盡。



潮澗帶探索自然



正名琉球嶼的小琉球面積很小，海岸線只長約十二公里，環島繞一圈僅約兩個小時，然而當地豐富的奇岩美景及海洋生態，足以吸引人上山下海，好好的放空度假，享受一、兩天悠閒假期，不過我們因為時間所限，只能探索這個大鵬灣國家風景區島嶼的最精華部份，便是潮澗帶。潮澗帶，其實是潮汐漲退時位處最高至最低水位間的海岸，除是海浪與陸地的緩衝區，更擁有豐富的海洋生態。



在小琉球，有相當廣闊的潮澗帶區域，而島岸西側的杉福生態廊道，辦有潮澗帶導賞遊，當進到保育示範區範圍內，便如步進一家全天候的自然教室，齊齊上海洋生物課，只見導賞員在這片滿佈海膽、海星、海兔、海葵及寄居蟹的淺灘，信手拈來都是「教材」，當中海參、海膽特別多，除有我們不感陌生的馬糞海膽及海參，更有不少鮮見品種，包括會以沙粒包裹身體的棘輻肛參，或是擁有銅錢紋理的錢幣海膽等等，導遊還讓我們看看趣味的地方，原來海膽竟也有牙齒和肛門，不過導賞員特別提醒我們要異常小心，如棘輻肛參身體上的沙子便有保護作用，不能隨便抹掉，當然，潮澗帶上的各種生物，也得好好珍惜呢！



liuqiu.pthg.gov.tw



（小琉球旅遊資訊網）



www.taiwan.net.tw



（台灣觀光局網頁）



www.dbnsa.gov.tw



（大鵬灣國家風景區管理處）



