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﻿iPhone 8/8 Plus 今日開賣激快無線充電

2017-09-22 列印
■相機濾鏡界面近似社交App。
■iPhone 8（左）/8 Plus（右）機背換上玻璃機身，手感全面提升。
■iPhone 8 Plus都可以率先玩到人像燈光新功能。
■令人期待的AirPower要等到2018年才應市。
■現時Apple Store有售的Belkin Boost Up無線充電板，可用於iPhone 8/8 Plus，而且價錢相宜，只售$498。
■實試無線充電，反應超快，兼有聲音及畫面提示，抵讚！
■從規格上看，iPhone 8 Plus（右）比起iPhone 7 Plus（左）機身稍大，但並排時，感覺分別不大。
■新增檔案功能，可以存儲文件，隨時查看，實用度高。
■控制中心變成一頁過，簡單易用。
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        上星期的Apple發佈會，大家都將焦點放在iPhone X上，但其萬元身價嚇退不少果粉，相比之下，今日開賣的iPhone 8/8 Plus來得更實際。事實上iPhone 8/8 Plus亦迎來不少更新，例如換上玻璃機背，真機比官方圖片更吸引，加上升級雙鏡頭、無線充電等新功能齊備，比起上代抵玩得多！文、圖：Anna

        很多人對於iPhone X的Face ID疑問重重，如果你自問屬保守派，入手沿用Touch ID的iPhone 8/8 Plus可能更適合。iPhone 8/8 Plus正面看來跟上代分別不大，不過反轉機背，換上玻璃面後，手感全面提升！規格方面就用上與iPhone X一樣的A11 Bionic處理器，比起上代iPhone 7/7 Plus的A10 Fusion快25%，省電能力亦有所提升，玩AR遊戲時，流暢度及電力都有保證。

低光攝力強勁

　　另外，擁有雙鏡頭的iPhone 8 Plus在像素方面雖然跟上代一樣，但換上更大、更快的感應器，在處理低光拍攝時效果大大提升。而且iPhone X新增的人像燈光功能，都可以在iPhone 8 Plus上找到，拍攝4K影片時，更由上代30fps提升至60fps質素。不得不提是iPhone 8/8 Plus將會支援無線充電，雖然官方的AirPower無線充電墊要等到明年才應市，但其實用上Qi無線充電標準的副廠產品早已面世，隨時可入手相關配件為新機無線充電！

iOS 11 活用Files管理檔案

　　正式版的iOS 11已於日前開放更新下載，iPhone 8/8 Plus當然已預載了iOS 11，雖然更新重點在於提升iPad在文書處理方面的表現，但在iPhone上亦有不少實用新功能。例如新增了Files（檔案）預載程式，可以將平日Email內或其他雲端平台App內的文件儲存當中，方便隨時查看，非常實用！

　　更新後，相機濾鏡界面會改成近似社交App的模樣，女士們實Like！而相機更可自動掃瞄QR Code，認真方便。至於App Store亦改頭換面，新加入「Today」頁面，每日推介各款遊戲及實用App，甚至有各種App的使用Tips，必Check！
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