﻿朱古力甜品Cafe

朱古力因含有一種令人心情愉快的物質——苯乙胺，成為製作甜品的首選材料。潮牌agnès b.近年大舉進軍飲食市場開設Cafe，最近更在旺角朗豪坊開設全球首家以朱古力為主題的甜品咖啡店agnès b. CAFÉ，就算不是品牌粉絲，相信也會為其香甜朱古力所迷倒。文：李泳烔 圖：陳鐵剛



既然稱為朱古力專門店，餐牌當然以朱古力為主，單單朱古力飲品已經有十多款，大部份都選用Valrhona朱古力製成。全新朱古力熱飲有三款，分別是64%、72%和85%的DÉLICES特選朱古力，若嫌只有朱古力味太單調，亦可選朱古力加入不同配搭的手調飲品。



新店最吸引的是各款朱古力甜品，主打甜筒裝的64% DÉLICES特選朱古力雪糕及Mystery Black，前者甜而不膩，軟滑順口，吃完亦不會涸喉。後者賣相黑得神秘，還以為含有朱古力，原來是竹炭玫瑰花茶味款式，玫瑰味不重，記者倒覺有蜜糖香，值得一讚是竹炭甜筒新鮮製作，香脆之餘，亦減低雪糕甜膩感。



標誌性啡調裝潢



屬於初次登場的甜品還有朱古力果仁慕絲配朱古力雪糕、64% DÉLICES特選朱古力火鍋、朱古力血橙心太軟等，但記者最喜歡的，卻是最少朱古力的香梨無花果撻配草莓白朱古力雪糕，薄脆曲奇放上焦香的香梨片，加上新鮮無花果和略酸的雪糕球，酸甜味美。



店內一改品牌的雪白裝潢風格，由牆身至用餐區均採用標誌性的朱古力啡色作主調，配合水泥牆身及簡潔清新的雲石餐桌，富有法式風情。新店整體表現不錯，餐牌選擇亦多，試食的各款甜品，甜度都恰到好處，就算不是agnès b.粉絲，亦值得一試。



agnès b. CAFÉ



地址：旺角朗豪坊3樓33號舖



查詢：2845 4388