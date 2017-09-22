﻿JCW勁量版 Countryman 快活四驅車

香港MINI代理最近一口氣引入全線JCW（John Cooper Works）高性能特別版，壓軸登場的是JCW Countryman，搭載強勁2公升Turbo引擎和一系列專用配套，駕駛樂趣高，形象又夠豪邁！文：彭志揚 圖：William



全線JCW型號之中，以Countryman車價最為昂貴，不過空間最大，而且車身相對較高，上落方便，也無懼崎嶇或水浸路況。



JCW版配上全套專用車身包圍，還有雙尾喉及19吋軨，形象辛辣。車廂氣氛相當豪華，標準配套如專用JCW桶椅、頂級大屏幕Visual Boost系統、倒車鏡頭、harman/kardon音響、玻璃頂及電尾門等齊備。



231ps馬力2公升Turbo引擎威力未算太強，不過跑起來非常輕快，排氣聲雄渾有勁。跑車化避震配合電子四驅和扁闊車胎，攻略窄彎路活潑而穩定。