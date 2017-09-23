﻿精明入手 男女時裝配飾

買衫買鞋又豈止是女士的專利，時尚男士返工見客同樣需要置裝，轉季減價當然是入貨好時機，不過到精選Outlet可能有更理想的優惠，今次為大家精選兩間低至二折的男女裝名牌Outlet，讓大家盡情掃貨，精明消費！



抵買男裝領呔



Moda Mia Outlet雲集多個時尚品牌，除自家品牌Moda外，還有Kenzo、Francesco等品牌，貨品種類林林總總，如男裝恤衫、領呔、女裝手袋、銀包等。Zoey特別推介Kenzo男裝領呔，大部份以低至二折發售；而原價一千多元的Moda男裝恤衫，亦減至$100。



手袋銀包低至二折



Vivienne Westwood Outlet位於九龍灣Emax商場內，地方偌大，Zoey也說逛得特別舒適。場內貨品全以二折至五折發售，而且種類也特別多，如女裝手袋、銀包、絲巾齊備，同時亦有多款男裝銀包、恤衫等。其中手袋及銀包類較抵，大部份以二至三折出售，而絲巾、頸巾類大部份以四至五折出售。男裝真皮銀包更由二千多元減至六百多元，而且都是耐看長青款式，男士必掃！



Zoey入貨攻略



Vivienne Westwood Outlet貨品以低至2折至5折發售，不過價錢牌只標有黑、黃、綠、橙及藍色圓點，以示折扣優惠，所以建議大家到店後先查看貨品折扣牌，認清圓點區別，再計算價錢。如黑色圓點有二折優惠、黃色圓點代表三折等等。



至於Moda Mia Outlet消費滿$1,000或以上才接受信用卡付款，記得帶備少量現金，且只限星期一至五中午12時至下午6時營業。



Moda Mia Outlet



地址：九龍灣企業廣場二期16樓05-06室



查詢： 2541 4601



Vivienne Westwood Outlet



地址：九龍灣國際展貿中心地下12及14號舖



查詢： 2833 6380