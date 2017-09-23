  • 2017年9月23日 星期六
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﻿精明入手 男女時裝配飾

2017-09-23 列印
女裝印花長形銀包 原價$2,660 優惠價$798
女裝印花長形銀包 原價$1,680 優惠價$672
女裝印花長形銀包 原價$1,680 優惠價$672
男裝黑色真皮長形銀包 原價$1,890 優惠價$790 男裝啡色真皮方形銀包 原價$1,530 優惠價$590(圖下)
女裝紅色圖案絲巾 原價$2,560 優惠價$1,280
女裝兔仔印花圖案背囊 原價$3180 優惠價$1,272
Cromia 女裝灰色真皮手袋 原價$4,190 優惠價$838
Francesco 女裝黑紅色真皮手袋 原價$5,290 優惠價$1,058
Francesco 女裝黑色真皮手袋 原價$3,590 優惠價$718
Valentino絲巾 原價$2,690 優惠價$538
Kenzo男裝領呔 原價$1,130 優惠價$226
Moda男裝恤衫 原價$1,280 優惠價$100
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        買衫買鞋又豈止是女士的專利，時尚男士返工見客同樣需要置裝，轉季減價當然是入貨好時機，不過到精選Outlet可能有更理想的優惠，今次為大家精選兩間低至二折的男女裝名牌Outlet，讓大家盡情掃貨，精明消費！

抵買男裝領呔

        Moda Mia Outlet雲集多個時尚品牌，除自家品牌Moda外，還有Kenzo、Francesco等品牌，貨品種類林林總總，如男裝恤衫、領呔、女裝手袋、銀包等。Zoey特別推介Kenzo男裝領呔，大部份以低至二折發售；而原價一千多元的Moda男裝恤衫，亦減至$100。

手袋銀包低至二折

Vivienne Westwood Outlet位於九龍灣Emax商場內，地方偌大，Zoey也說逛得特別舒適。場內貨品全以二折至五折發售，而且種類也特別多，如女裝手袋、銀包、絲巾齊備，同時亦有多款男裝銀包、恤衫等。其中手袋及銀包類較抵，大部份以二至三折出售，而絲巾、頸巾類大部份以四至五折出售。男裝真皮銀包更由二千多元減至六百多元，而且都是耐看長青款式，男士必掃！

Zoey入貨攻略

　　Vivienne Westwood Outlet貨品以低至2折至5折發售，不過價錢牌只標有黑、黃、綠、橙及藍色圓點，以示折扣優惠，所以建議大家到店後先查看貨品折扣牌，認清圓點區別，再計算價錢。如黑色圓點有二折優惠、黃色圓點代表三折等等。

　　至於Moda Mia Outlet消費滿$1,000或以上才接受信用卡付款，記得帶備少量現金，且只限星期一至五中午12時至下午6時營業。

Moda Mia Outlet

地址：九龍灣企業廣場二期16樓05-06室

查詢： 2541 4601

Vivienne Westwood Outlet

地址：九龍灣國際展貿中心地下12及14號舖

查詢： 2833 6380
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