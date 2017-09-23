﻿旋風忍者 引發世紀大戰

LEGO大家就玩得多，最近一眾LEGO角色又再登上銀幕，與大家見面！說的是由Charlie Bean、Paul Fisher及Bob Logan導演的《LEGO旋風忍者大電影》，這次特別請來負責《大亨小傳》及《情陷紅磨坊》的視效專家Kim Taylor及Simon Whiteley作美術總監。



故事講述旋風忍者為民除害，身為綠忍者的勞埃德（陳柏宇聲演）為了保護忍者村，聯同忍者朋友及樂高拼裝大師一起開戰。他們由師父─功夫大師胡大師領軍，攜手對抗死敵衰神伽瑪當（吳岱融聲演）。不幸地，伽瑪當正是勞埃德的父親。這場世紀大戰將會成為這班勇猛好戰又反叛的年輕忍者的一大試煉，他們必須了解自我，團結合作，才能發揮潛藏的本領，究竟最後誰勝誰負？大家要落足眼力了！



《LEGO旋風忍者大電影》



上映日期：9月28日（四）